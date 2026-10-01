Украйна изстреля нова тактическа балистична ракета

Украйна за първи път използва в реални бойни условия своята нова тактическа балистична ракета ФП-7 (FP-7). Историческото за украинската отбранителна индустрия събитие бе обявено лично от президента Володимир Зеленски, като новината бързо бе разпространена от информационните агенции Укринформ и Ройтерс.

Украинският държавен глава сподели официален видеоклип от изстрелването в своите профили в социалните мрежи, под който написа: „Украинска тактическа балистична ракета ФП-7. Първа бойна употреба“. Държавният лидер изрази своята признателност към разработчиците с думите „Благодаря ви за резултата. Следва – производство“.

От техническа гледна точка балистичната ракета ФП-7 е изцяло местна разработка на украинската инженерна компания Fire Point, показва справка, направена от ТАРАЛЕЖ.

Проектирана като по-достъпна алтернатива на американските далекобойни системи ATACMS, ракетата с твърдо гориво е предназначена за поразяване на укрепени земни цели на разстояние до 200–300 километра. Оръжието носи бойна глава с тегло до 150 килограма и развива максимална скорост от близо 4.4 Мах (около 1500 метра в секунда).