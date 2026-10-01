Протест заради топлата вода в "Младост" 1, хората заплашват с ново недоволство

Жители на столичния квартал "Младост" 1 излязоха на протест заради продължаващата липса на топла вода в част от блоковете. По думите им проблемите продължават и след извършената през септември профилактика на топлопреносната мрежа.

Протестиращите разказват, че след плановото възстановяване на топлоподаването са имали топла вода едва няколко дни, след което отново са останали без нея.

По думите на живеещите в района зад един от блоковете се е стигнало и до разлив на топла вода. Заради продължаващия проблем хората казват, че трудно се справят с ежедневните си битови нужди и са принудени да използват подръчни средства.

От "Топлофикация София" обясняват, че след приключването на годишната профилактика на топлофикационен район "София Изток" са възникнали множество аварии по най-амортизираните участъци от мрежата. Те трябва да бъдат отстранявани последователно, посочват от дружеството.

Сигнали за продължителната липса на топла вода са постъпили и при омбудсмана Велислава Делчева, която е сезирала председателя на КЕВР Пламен Младеновски.

КЕВР е изискала цялата документация за плановите и аварийните прекъсвания на топлоподаването - причините за тях, датите, часовете и продължителността им.

Жителите на "Младост" 1 заявяват, че са готови да продължат с протестите, ако проблемът не бъде решен в спешен порядък.