Новини
Търси
Подкаст
Общество

Протест заради топлата вода в "Младост" 1, хората заплашват с ново недоволство

Протест заради топлата вода в "Младост" 1, хората заплашват с ново недоволство
Стоп кадър

"Топлофикация София" обяснява прекъсванията с поредица от аварии по амортизирани участъци от мрежата

Жители на столичния квартал "Младост" 1 излязоха на протест заради продължаващата липса на топла вода в част от блоковете. По думите им проблемите продължават и след извършената през септември профилактика на топлопреносната мрежа.

Протестиращите разказват, че след плановото възстановяване на топлоподаването са имали топла вода едва няколко дни, след което отново са останали без нея.

По думите на живеещите в района зад един от блоковете се е стигнало и до разлив на топла вода. Заради продължаващия проблем хората казват, че трудно се справят с ежедневните си битови нужди и са принудени да използват подръчни средства.

От "Топлофикация София" обясняват, че след приключването на годишната профилактика на топлофикационен район "София Изток" са възникнали множество аварии по най-амортизираните участъци от мрежата. Те трябва да бъдат отстранявани последователно, посочват от дружеството.

Сигнали за продължителната липса на топла вода са постъпили и при омбудсмана Велислава Делчева, която е сезирала председателя на КЕВР Пламен Младеновски.

КЕВР е изискала цялата документация за плановите и аварийните прекъсвания на топлоподаването - причините за тях, датите, часовете и продължителността им.

Жителите на "Младост" 1 заявяват, че са готови да продължат с протестите, ако проблемът не бъде решен в спешен порядък.

Още по темата

Месец без топла вода - жители на столичния квартал „Младост 1“ недоволстват

Месец без топла вода - жители на столичния квартал „Младост 1“ недоволстват

"Щом всички го плюят, значи е свестен": Гюров излезе сред хората в "Младост"

"Щом всички го плюят, значи е свестен": Гюров излезе сред хората в "Младост"

21-годишна е обвинена за убийство с нож в столичния "Младост"

21-годишна е обвинена за убийство с нож в столичния "Младост"

Трагедията в "Младост": Бащата не е убил детето си, защото се е събудил с тази идея - държавата е зарязала психиатрията

Трагедията в "Младост": Бащата не е убил детето си, защото се е събудил с тази идея - държавата е зарязала психиатрията

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Проф. Милко Коларов получи "Златен век" - звезда за принос към българската култура

Проф. Милко Коларов получи "Златен век" - звезда за принос към българската култура

Инфлацията в България се ускори до 5,6% през септември

Инфлацията в България се ускори до 5,6% през септември

Прокурорският син с качулка в съдебната зала, бил с променена външност

Прокурорският син с качулка в съдебната зала, бил с променена външност

Милен Любенов: Президентската кампания е фрагментирана, а дебатите липсват

Милен Любенов: Президентската кампания е фрагментирана, а дебатите липсват

244 училища в България търсят нови директори: Кандидатстването е до 2 ноември

244 училища в България търсят нови директори: Кандидатстването е до 2 ноември

Водещи

Проф. Милко Коларов получи "Златен век" - звезда за принос към българската култура

Проф. Милко Коларов получи "Златен век" - звезда за принос към българската култура

  • Преди 3 минути
Радослав Гидженов ще ръководи мач от Лигата на нациите

Радослав Гидженов ще ръководи мач от Лигата на нациите

  • Преди 4 минути
Украйна изстреля нова тактическа балистична ракета

Украйна изстреля нова тактическа балистична ракета

  • Преди 11 минути
Протест заради топлата вода в "Младост" 1, хората заплашват с ново недоволство

Протест заради топлата вода в "Младост" 1, хората заплашват с ново недоволство

  • Преди 14 минути
Инфлацията в България се ускори до 5,6% през септември

Инфлацията в България се ускори до 5,6% през септември

  • Преди 22 минути
Прокурорският син с качулка в съдебната зала, бил с променена външност

Прокурорският син с качулка в съдебната зала, бил с променена външност

  • Преди 27 минути
Българската шампионка по лека атлетика е сред трите изгряващи звезди на Европа

Българската шампионка по лека атлетика е сред трите изгряващи звезди на Европа

  • Преди 28 минути
Най-малко осем ученици се удавиха по време на излет в Индия

Най-малко осем ученици се удавиха по време на излет в Индия

  • Преди 31 минути
Милен Любенов: Президентската кампания е фрагментирана, а дебатите липсват

Милен Любенов: Президентската кампания е фрагментирана, а дебатите липсват

  • Преди 39 минути
Разбиха голяма наркомрежа в Северна Македония

Разбиха голяма наркомрежа в Северна Македония

  • Преди 43 минути
Клоп отвърна на расистките нападки: Пълни глупости

Клоп отвърна на расистките нападки: Пълни глупости

  • Преди 54 минути
Украински МиГ-29 е бил свален от руска ракета, пилотът е загинал

Украински МиГ-29 е бил свален от руска ракета, пилотът е загинал

  • Преди 55 минути
244 училища в България търсят нови директори: Кандидатстването е до 2 ноември

244 училища в България търсят нови директори: Кандидатстването е до 2 ноември

  • Преди 55 минути
Десетки артисти преобразиха подлез в София само за два дни

Десетки артисти преобразиха подлез в София само за два дни

Прокуратурата за убийството на Илиян Филипов: Мотивът е личен, задържаният е с повдигнати обвинения

Прокуратурата за убийството на Илиян Филипов: Мотивът е личен, задържаният е с повдигнати обвинения

  • Преди 1 час