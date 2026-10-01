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Фридрих Мерц с предупреждение за хибридните атаки на Русия

Фридрих Мерц с предупреждение за хибридните атаки на Русия
АП/БТА

Германският канцлер обеща да продължи да подкрепя Украйна

Канцлерът Фридрих Мерц предупреди, че Германия е изправена пред нови хибридни атаки от страна на Русия, предава Ройтерс. Въпреки това премиерът обеща да продължи подкрепата за Украйна преди настъпването на вероятно най-тежката ѝ зима от началото на руската инвазия през 2022 г.

Германските власти многократно предупреждават, че Русия провежда хибридна кампания от кибератаки и нападения с безпилотни летателни апарати, като обвиняват Москва, че стои зад опита за атака с дрон срещу летището в Лайпциг през август.

„Подготвяме се за следващи хибридни атаки, включително и сериозни“, заяви Мерц в реч по повод присъждането на Вестфалската награда за мир за 2026 г. на алианса НАТО.

От своя страна Москва отхвърля обвиненията на западните правителства и разузнавателни служби. По време на форум с експерти по Русия днес президентът Владимир Путин заяви, че Москва няма намерение да атакува чуждестранни заводи, произвеждащи оръжия за Украйна, но това е въпрос, който руските разузнавателни служби трябва да следят отблизо.

Мерц и неговите консерватори бяха сериозно отслабени от изборите в две източногермански провинции миналия месец, на които крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (AfD) отбеляза триумф. AfD критикува Германия и западните ѝ съюзници за подкрепата с милиарди евро военна помощ за Украйна, като настоява за възстановяване на връзките с Москва и възобновяване на потока от евтин нефт и газ, прекъснат от 2022 г. насам.

Мерц посочи, че Германия иска да възстанови стабилни и предвидими отношения с Русия в подходящ момент, но допълни, че няма признаци Москва да е готова да прекрати войната в Украйна. „Не желаем да унижаваме руския народ или да дестабилизираме руската държава. Но Русия трябва да прекрати войната и да се въздържа от хибридни атаки срещу Европа“, каза той.

Канцлерът, който задели стотици милиарди евро за модернизация на германските въоръжени сили, отбеляза, че Украйна вероятно е изправена пред най-суровата си зима от началото на руската инвазия преди четири години и че Германия, като най-влиятелната държава в Централна Европа, има особена отговорност да помогне.

„Ние не сме посредници; ние заставаме на страната на свободата и затова заставаме на страната на Украйна.“ Мерц допълни, че Германия и нейните съюзници не могат да си позволят да бъдат разделени от хибридни атаки, кампании в социалните мрежи или от „слоганите на AfD и нейните руски поддръжници“.

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