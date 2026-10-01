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Магнитна буря ще обхване Земята в началото на октомври

Магнитна буря ще обхване Земята в началото на октомври

Очаква се геомагнитната активност да се повиши до активни нива

Геомагнитната активност на Земята може да се повиши в първите дни на октомври заради изхвърляне на коронална маса от Слънцето, регистрирано на 28 септември.

Според прогнозата на Британската геоложка служба облакът от слънчева плазма се очаква да достигне Земята в периода 1–2 октомври и да доведе до засилване на геомагнитната активност.

На 1 октомври се прогнозира повишена активност, но без условия за съществена магнитна буря.

По-осезаем ефект се очаква на 2 октомври, когато в определени периоди е възможно да бъде регистрирана слаба геомагнитна буря от клас G1.

На 3 октомври въздействието на изхвърлената коронална маса би трябвало постепенно да отслабне. Въпреки това е възможно геомагнитната активност да остане повишена за известно време.

Междувременно на 30 септември на Слънцето е регистрирано и изригване от клас C9, придружено от ново изхвърляне на коронална маса.

Предварителните анализи показват, че този плазмен облак вероятно ще премине встрани от Земята и не се очаква да окаже съществено влияние върху планетата.

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