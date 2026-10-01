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Радослав Гидженов ще ръководи мач от Лигата на нациите

Радослав Гидженов ще ръководи мач от Лигата на нациите
БТА

Българският съдия получи наряд за двубоя между Латвия и Черна гора в Рига

Радослав Гидженов получи престижно назначение от УЕФА. Българският рефер ще ръководи срещата между Латвия и Черна гора от група 2 на Лига С в Лигата на нациите.

Двубоят ще се играе на 2 октомври от 19:00 часа българско време на стадион „Сконто“ в Рига.

Двата отбора влизат в срещата от коренно различни позиции. Черна гора е лидер в групата с две победи от два мача, докато Латвия има една спечелена точка.

Помощници на Гидженов ще бъдат Мирослав Иванов и Петър Митрев, а Никола Попов е определен за четвърти съдия.

Главен ВАР-арбитър ще бъде Клай Руперти от Нидерландия, а негов асистент ще бъде българинът Димитър Димитров.

Работата на съдийската бригада ще бъде оценявана от Мариян Ружбарски от Словакия. Делегат на УЕФА за срещата е Кнут Бьорн Нордхайм от Норвегия.

Само преди няколко дни Гидженов беше четвърти съдия в бригадата на Георги Кабаков за мача между Австрия и Израел от група 3 на Лига В.

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