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Ново признание за Меси: Става почетен доктор

Ново признание за Меси: Става почетен доктор
АП/БТА

Университетът в Буенос Айрес ще връчи най-високото си отличие на аржентинската легенда

Лионел Меси ще бъде удостоен с почетната титла доктор honoris causa от Университета в Буенос Айрес. Решението е прието единодушно от Висшия съвет на учебното заведение.

Това е най-високото почетно отличие на университета. От UBA мотивираха избора с изключителната кариера на Меси и огромния му принос към Аржентина.

Университетът определи пътя на осемкратния носител на „Златната топка“ като пример за високи постижения, постоянство, скромност и етика.

„Искаме да признаем един скромен и постоянен човек, пример и посланик на нашата популярна култура и национална идентичност“, заяви ректорът Рикардо Хелпи.

Официалната церемония е насрочена за 6 октомври - непосредствено преди прощалния мач на Меси с националния отбор на Аржентина.

39-годишният футболист ще излезе за последен път с екипа на „албиселесте“ срещу Бенин на стадион „Монументал“ в Буенос Айрес.

Срещата ще сложи край на повече от две десетилетия на Меси в националния отбор.

Аржентинската легенда може да получи почетна докторска титла и в Мексико. Ректорът на Universidad Nacional de Investigación „Марио Молина“ съобщи, че учебното заведение възнамерява да отличи Меси заради неговата „примерна кариера“.

По думите му футболистът вече е дал писменото си съгласие. Очаква се церемонията да бъде организирана след окончателното му оттегляне от футбола.

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