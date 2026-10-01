ЕК прекрати процедурата срещу България за забавеното въвеждане на NIS2

Европейската комисия е прекратила процедурата за нарушение срещу България, образувана заради забавяне при пълното транспониране на Директива (ЕС) 2022/2555, известна като NIS2. Това съобщиха от Министерството на иновациите и цифровата трансформация.

Процедурата беше открита, след като България не уведоми навреме Европейската комисия за пълното въвеждане на изискванията на директивата в националното законодателство. През май 2025 г. Комисията изпрати мотивирано становище на България и още 18 държави членки за непълно транспониране.

Закриването на процедурата идва след приетите изменения в Закона за киберсигурност и официалното уведомяване на Европейската комисия за пълното транспониране на директивата.

NIS2 е ключов елемент от европейското законодателство в областта на киберсигурността. Тя разширява обхвата на задължените организации и въвежда по-строги правила за управление на риска и докладване на киберинциденти.

Правилата обхващат 18 сектора в публичния и частния сектор, сред които енергетика, транспорт, здравеопазване, цифрова инфраструктура, публична администрация, управление на отпадъци, пощенски и куриерски услуги и производство на критични продукти.

Според ресорното министерство промените трябва да подобрят защитата на гражданите и бизнеса и да повишат устойчивостта на ключови услуги при кибератаки.

Прекратяването на процедурата означава, че Европейската комисия вече не поддържа нарушението срещу България за забавеното уведомяване по транспонирането на NIS2.