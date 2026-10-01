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ЕК прекрати процедурата срещу България за забавеното въвеждане на NIS2

ЕК прекрати процедурата срещу България за забавеното въвеждане на NIS2
Pixabay

Процедурата беше започната заради забавено транспониране на европейските правила за киберсигурност

Европейската комисия е прекратила процедурата за нарушение срещу България, образувана заради забавяне при пълното транспониране на Директива (ЕС) 2022/2555, известна като NIS2. Това съобщиха от Министерството на иновациите и цифровата трансформация.

Процедурата беше открита, след като България не уведоми навреме Европейската комисия за пълното въвеждане на изискванията на директивата в националното законодателство. През май 2025 г. Комисията изпрати мотивирано становище на България и още 18 държави членки за непълно транспониране.

Закриването на процедурата идва след приетите изменения в Закона за киберсигурност и официалното уведомяване на Европейската комисия за пълното транспониране на директивата.

NIS2 е ключов елемент от европейското законодателство в областта на киберсигурността. Тя разширява обхвата на задължените организации и въвежда по-строги правила за управление на риска и докладване на киберинциденти.

Правилата обхващат 18 сектора в публичния и частния сектор, сред които енергетика, транспорт, здравеопазване, цифрова инфраструктура, публична администрация, управление на отпадъци, пощенски и куриерски услуги и производство на критични продукти.

Според ресорното министерство промените трябва да подобрят защитата на гражданите и бизнеса и да повишат устойчивостта на ключови услуги при кибератаки.

Прекратяването на процедурата означава, че Европейската комисия вече не поддържа нарушението срещу България за забавеното уведомяване по транспонирането на NIS2.

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