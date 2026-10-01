Клоп отвърна на расистките нападки: Пълни глупости

Юрген Клоп категорично отхвърли твърденията, че националният отбор на Германия не е „достатъчно бял“. Селекционерът определи подобни публикации като „пълни глупости“ и отказа да им придава допълнителна значимост.

Темата беше повдигната по време на пресконференцията преди гостуването на Сърбия в Лигата на нациите.

„Няма абсолютно никаква причина да се обръща внимание на тези хора. Няма да чуете мнението ми по този въпрос. В ежедневието си отделям малко време за глупости, а в социалните мрежи - още по-малко“, заяви Клоп.

Расистките внушения се появиха след поражението на Германия от Гърция. Представители на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ публикуваха коментари за произхода на част от националите.

Заместник-председателят на партията Кей Готшалк сравни снимка на състава на Западна Германия от финала на Световното първенство през 1990 година с отбора, избран от Клоп за срещата с Гърция.

Публикацията беше насочена към факта, че в настоящия германски състав има редица футболисти с различен етнически и мигрантски произход.

Клоп използва случая, за да подчертае ценностите в спортната съблекалня.

„Светът би могъл да научи нещо от една спортна съблекалня. Там всеки е уважаван въз основа на фактите, а не дискредитиран заради погрешни мнения“, заяви германският селекционер.

Той беше категоричен, че футболистите в националния отбор са напълно обединени независимо от своя произход.

По думите му играчите, събрани в лагера на Германия, „не биха могли да бъдат по-сплотени, отколкото са в момента“.