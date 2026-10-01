Българската шампионка по лека атлетика е сред трите изгряващи звезди на Европа

Виктория Ангелова получи поредно голямо признание за впечатляващия си сезон. Българската лекоатлетка е сред трите финалистки за наградата „Изгряваща звезда на Европа“ при девойките.

Новината беше обявена от Европейската федерация по лека атлетика.

Ангелова беше избрана сред първоначално номинирани десет състезателки. В гласуването участваха над 40 000 фенове, журналисти, национални федерации и членове на експертен панел.

Останалите две финалистки са Линда Боткова от Чехия и Жива Ремич от Словения.

И трите претендентки спечелиха европейски титли при девойките под 18 години в Риети, след което завоюваха отличия и на Световното първенство под 20 години в Орегон.

Виктория Ангелова постигна впечатляващия си успех в едва петото състезание на троен скок в своята кариера.

Българката триумфира в Риети с 13.98 метра - най-добър резултат в света за сезона при девойките. След това тя стана шампионка и в по-горната възрастова група на Световното първенство в Орегон.

Боткова подобри 43-годишния европейски рекорд на 400 метра с препятствия при девойките под 20 години. Ремич спечели титлата на 800 метра както на европейския шампионат в Риети, така и на световното първенство в Орегон.

Победителката в класацията ще бъде обявена на церемония в Лозана на 24 октомври.