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Тръмп заяви, че е отхвърлил последното предложение на Иран

Тръмп заяви, че е отхвърлил последното предложение на Иран
АП/БТА

Американският президент допълни, че допуска възможността за подновяване на ударите срещу персийската държава

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня, определяйки го като недостатъчно, предава АП.

Държавният глава допусна възможността американските удари срещу Техеран да бъдат подновени след междинните избори в САЩ, насрочени за 3 ноември.

В интервю за списание „Тайм“ Тръмп каза още, че няма да приема споразумения, които не би одобрил преди година. Той остави отворена опцията за нови бомбардировки, но отказа да разкрие конкретни детайли пред медиите с думите.

„Не мога да ви кажа това, защото, вижте, вие всъщност питате къде ще бомбардираме“, аргументира се ръководителят на Белия дом. Междувременно напрежението в Близкия изток расте, като подкрепяните от Иран хути настъпват към град Таиз в Йемен.

В рамките на същото интервю Тръмп коментира и информациите, че Бенямин Нетаняху е бил предупреден от ОАЕ за атаката на „Хамас“ дни преди 7 октомври 2023 г. Американският лидер сподели, че е научил за тези публикации наскоро. „Не мога да си представя подобно нещо“, заяви Тръмп и допълни, че при реално предупреждение Нетаняху със сигурност е щял да предприеме мерки или поне да сигнализира на гражданите.

Попитан дали Нетаняху трябва да спечели предстоящите по-късно този месец избори в Израел, Тръмп отговори лаконично: „Вече не се занимавам с политика“.

Въпреки това той призова премиерът да не бъде подценяван, като направи паралел със себе си. „Хората са отписвали Биби много, много пъти, както много пъти са отписвали и мен“, уточни той. Относно израелския му съперник Гади Айзенкот, Тръмп отбеляза, че чува само добри отзиви за него.

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