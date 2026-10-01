Тръмп обсъди с Нетаняху нападението над пилота на „Флайдубай“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разговаря с израелския премиер Бенямин Нетаняху за случая, при който вторият пилот на самолет на „Флайдубай“ намушка с нож командира на полета, предаде Франс прес.

„Да, разговарях подробно с Биби Нетаняху за случилото се“, каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет.

Американският президент посочи, че вторият пилот може да е бил терорист или човек с психично разстройство и именно той е нападнал с нож пилота.

По-рано израелското правителство определи инцидента в пилотската кабина на самолета на „Флайдубай“ като опит за атентат.

Все още не може да се каже кой стои зад предполагаемия опит за отвличане и разбиване на полет на авиокомпания „Флайдубай“ от Дубай за Тел Авив, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в интервю за „Фокс нюз“ с американския телевизионен водещ Шон Ханити, предаде Ройтерс.

Нетаняху беше попитан и дали има информация, която да насочва към евентуална иранска връзка. Той обаче подчерта, че на този етап е прекалено рано да се правят подобни заключения.

Междувременно израелският премиер изрази признателност към индийския пилот Смит Мачхар, който според информацията е помогнал за спасяването на пътниците. Той е бил намушкан с нож от своя колега при предполагаемия опит за отвличане на самолета.