Трима мъже платиха такси с фалшиви 100 евро във Великотърновско

Трима мъже са платили такси с фалшива банкнота от 100 евро във Великотърновско, съобщиха от полицията.

На 30 септември в полицията е постъпил сигнал от таксиметров шофьор за трима клиенти, които го наели за курс от Горна Оряховица до село Мерданя. След като пристигнали, мъжете му предали 100-еврова банкнота за плащане, но се оказало, че тя е фалшива.

Самоличността на клиентите е установена в хода на разследването и при специализирана полицейска операция. Става дума за трима мъже на възраст между 25 и 32 години от село Къпиново.

Мъжете са отведени в полицейското управление, където е установено, че банкнотата е принадлежала на един от тях. Той я е получил в чужбина, докато е работел там.

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.