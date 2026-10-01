Откриха починал човек на Витоша

Починал човек е открит в района на Комините на Витоша вчера, съобщи Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК), предава БТА.

Във следобедните часове на вчерашния ден отряд е изнесъл починалия от планината.

Днес условията за туризъм в планините са добри, съобщи ПСС.

Планинските спасители съобщиха още, че съоръженията по курортите не работят. Те съветват туристите да спазват определените маршрути за придвижване и да не излизат извън маркираните пътеки, да се подготвят със заредени телефони и добра екипировка.