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Откриха починал човек на Витоша

Откриха починал човек на Витоша

От ПСС съветват туристите да спазват определените маршрути за придвижване

Починал човек е открит в района на Комините на Витоша вчера, съобщи Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК), предава БТА.

Във следобедните часове на вчерашния ден отряд е изнесъл починалия от планината. 

Днес условията за туризъм в планините са добри, съобщи ПСС.

Планинските спасители съобщиха още, че съоръженията по курортите не работят. Те съветват туристите да спазват определените маршрути за придвижване и да не излизат извън маркираните пътеки, да се подготвят със заредени телефони и добра екипировка.  

 

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