Новини
Търси
Подкаст
Общество

Товарен автомобил блъсна патрулка и кола в Стара Загора

Товарен автомобил блъсна патрулка и кола в Стара Загора
БТА

Шофьорът не успял да спре заради техническа неизправност, няма пострадали

Около 8:00 часа тази сутрин товарен автомобил е блъснал патрулна кола и лек автомобил при пътен инцидент в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Катастрофата е станала на околовръстния път на града.

По първоначална информация 50-годишният водач на товарния автомобил не е успял да спре заради техническа неизправност и последователно е ударил патрулния автомобил и леката кола, управлявана от 40-годишен мъж. При инцидента няма пострадали. Тримата водачи са тествани за употреба на алкохол, като резултатите са отрицателни, предава БТА.

На място работи екип на сектор „Пътна полиция“. Движението не е затруднено.

Още по темата

Патрулка се вряза във витрина на оптика в Бургас

Патрулка се вряза във витрина на оптика в Бургас

Блъснаха човек на Симеоновско шосе в София

Блъснаха човек на Симеоновско шосе в София

Възстановиха движението през Прохода на Републиката след тежката катастрофа

Възстановиха движението през Прохода на Републиката след тежката катастрофа

Петима загинали и 19 ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната

Петима загинали и 19 ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Разбиха нарколаборатория в Сливен - има задържани (СНИМКИ)

Разбиха нарколаборатория в Сливен - има задържани (СНИМКИ)

Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Слънце и температури до 23° утре, но с валежи на места

Слънце и температури до 23° утре, но с валежи на места

Над 3 промила и кокаин зад волана: Трима шофьори с обвинения в Софийско

Над 3 промила и кокаин зад волана: Трима шофьори с обвинения в Софийско

Протест в защита на паметника Шипка се провежда в центъра на София

Протест в защита на паметника Шипка се провежда в центъра на София

Водещи

Номинираният за посланик на САЩ в София: Ще пледирам за увеличаване подкрепата на България към Украйна

Номинираният за посланик на САЩ в София: Ще пледирам за увеличаване подкрепата на България към Украйна

  • Преди 2 минути
Кремъл приветства призива на Румен Радев за диалог с Русия

Кремъл приветства призива на Румен Радев за диалог с Русия

  • Преди 14 минути
Разбиха нарколаборатория в Сливен - има задържани (СНИМКИ)

Разбиха нарколаборатория в Сливен - има задържани (СНИМКИ)

Жезус отсече за Роналдо: Никой не ми казва какво да правя

Жезус отсече за Роналдо: Никой не ми казва какво да правя

  • Преди 16 минути
Кремъл: Предупреждението за ядрен удар заради Калининград не е конфронтационно

Кремъл: Предупреждението за ядрен удар заради Калининград не е конфронтационно

  • Преди 20 минути
Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Даренията на стойност 387 891 евро за 4 от кандидатпрезидентските двойки

Даренията на стойност 387 891 евро за 4 от кандидатпрезидентските двойки

Слънце и температури до 23° утре, но с валежи на места

Слънце и температури до 23° утре, но с валежи на места

  • Преди 33 минути
Абровски: Целта ни е да помогнем на лозарите да се окрупнят

Абровски: Целта ни е да помогнем на лозарите да се окрупнят

Над 3 промила и кокаин зад волана: Трима шофьори с обвинения в Софийско

Над 3 промила и кокаин зад волана: Трима шофьори с обвинения в Софийско

Фюри и Джошуа лице в лице преди мегасблъсъка

Фюри и Джошуа лице в лице преди мегасблъсъка

  • Преди 55 минути
Протест в защита на паметника Шипка се провежда в центъра на София

Протест в защита на паметника Шипка се провежда в центъра на София

Дърво падна върху мъж и жена в Морската градина във Варна

Дърво падна върху мъж и жена в Морската градина във Варна

Кмет на турски град и още 58 души са задържани при разследване за корупция

Кмет на турски град и още 58 души са задържани при разследване за корупция

  • Преди 1 час
Краят на една ера: Нишикори се сбогува с тениса в Токио

Краят на една ера: Нишикори се сбогува с тениса в Токио

  • Преди 1 час