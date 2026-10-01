Товарен автомобил блъсна патрулка и кола в Стара Загора

Около 8:00 часа тази сутрин товарен автомобил е блъснал патрулна кола и лек автомобил при пътен инцидент в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Катастрофата е станала на околовръстния път на града.

По първоначална информация 50-годишният водач на товарния автомобил не е успял да спре заради техническа неизправност и последователно е ударил патрулния автомобил и леката кола, управлявана от 40-годишен мъж. При инцидента няма пострадали. Тримата водачи са тествани за употреба на алкохол, като резултатите са отрицателни, предава БТА.

На място работи екип на сектор „Пътна полиция“. Движението не е затруднено.