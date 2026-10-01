Иван Демерджиев: Познавах Илиян Филипов, но не мога да кажа какви бяха отношенията ни (ВИДЕО)

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че към този момент няма водеща версия за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. По думите му се проверяват всички възможни мотиви и връзки както на жертвата, така и на задържания заподозрян.

„Проверяваме всички възможни мотиви. Те не са еднопосочни, доста са разнообразни и работим по изясняването на всички възможни връзки. Няма водеща версия на този етап“, заяви Демерджиев.

Той посочи, че МВР предоставя на прокуратурата цялата налична оперативна информация, а именно прокуратурата насочва последващото разследване и събирането на доказателства.

„Събираме огромно по обем оперативна информация за всякакви възможни връзки както на загиналия, така и на задържания от нас заподозрян. Всичко това отива в прокуратурата, оттам те си моделират разследването и събират доказателства“, обясни вътрешният министър.

На въпрос дали познава задържания, Демерджиев отговори утвърдително, но отказа да уточни какви са били отношенията им.

Министърът категорично отрече да е бил на стадиона в нощта на убийството. На въпрос за твърдения, че е бил адвокат на убития бизнесмен, той заяви:

„Преди малко отговорих от трибуната на Народното събрание. Винаги казвам истината, за разлика от другите.“

Демерджиев беше попитан и дали ще предостави документи от адвокатската си кантора, с които да се изясни дали е имал професионални отношения с Филипов.

В центъра на въпросите беше и темата за обществените поръчки за мантинели и твърденията за връзка между тях и полети на Делян Пеевски с частен самолет.

Демерджиев заяви, че според него съществуват данни за връзки между физически и юридически лица, свързани едновременно с дружеството за мантинели и с компанията, закупила самолета, с който е летял Пеевски.

„Има достатъчно доказателства през различни физически и юридически лица, които едновременно са свързани с дружеството за мантинели и с дружеството, закупило самолета, на който е летял Пеевски. Така че да се твърди, че няма такива връзки, е някакво казване наистина“, каза той.

Демерджиев беше попитан и кой е собственикът на самолета и кои лица са летели с него.

По думите му отношенията между фирмите, печелили обществените поръчки за мантинели, могат да бъдат изяснени чрез проследяване на договорите, сключвани от предходните правителства.

„Правителството „Желязков“ колко такива договора подготви, колко такива договора сключи? Всъщност точно нашето правителство в момента на „Прогресивна България“ отмени тези поръчки и в момента административно изпълняват тази дейност, а не четирите дружества“, заяви министърът.

Той подчерта, че според него едни и същи дружества са печелили огромна част от поръчките за мантинели в продължение на години.