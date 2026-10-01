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От ПИМК след убийството на Илиян Филипов: Ще изпълним поетите ангажименти

От ПИМК след убийството на Илиян Филипов: Ще изпълним поетите ангажименти
Снимка: ПИМК

Текущите проекти и услуги продължават без прекъсване, пишат от дружеството

Ръководството на "ПИМК Холдинг" излезе с обръщение към клиентите, доставчиците и партньорите на групата след смъртта на съсобственика ѝ Илиян Филипов.

"В този тежък за всички нас момент ръководството на дружествата от групата ПИМК ви благодари за подкрепата и съпричастността след загубата на Илиян Филипов.

Искаме да ви уверим, че всички дружества от групата продължават своята работа със същия интензитет. Поетите към вас ангажименти ще бъдат изпълнени съгласно постигнатите уговорки, а текущите проекти и услуги продължават без прекъсване", пишат от ПИМК на официалната си страница във Facebook.

От там уверяват, че компаниите от холдинга са финансово стабилни, а ръководните екипи и служителите ни продължават работа с нормален ритъм и остават на разположение по всички текущи въпроси.

"Ще продължим да работим с отговорността и професионализма, на които разчитате. Благодарим ви за доверието и за дългогодишните партньорства!", завършват обръщението си от ПИМК.

Таралеж припомня - Илиян Филипов беше застрелян вчера около 1 часа през нощта в имот в пловдивския квартал "Христо Смирненски", който според органите на реда е негова собственост. От полицията и прокуратурата обявиха, че се работи по всички версии за убийството. Филипов беше и президент на футболния клуб Ботев (Пловдив). В сряда около 19 часа в центъра на столицата беше арестуван мъж, за който се предполага, че е физическият извършител на тежкото криминално деяние. 

Тази сутрин в парламента вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че не е бил адвокат нито на Филипов, нито на неговото дружество Пимк. Той беше убеден, че арестуваният вчера в София мъж, е физическият убиец на Илиян Филипов.

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