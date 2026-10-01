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Парламентът реши услугата по издаване на удостоверение за електронна идентичност да е безплатна

Парламентът реши услугата по издаване на удостоверение за електронна идентичност да е безплатна
БТА

Удостоверенията за овластяване ще се издават само по електронен път

Парламентът реши днес услугата по издаване на удостоверение за електронна идентичност да бъде безплатна

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за електронната идентификация, внесени от Петър Тодоров („Прогресивна България“) и група народни представители, предава БТА.

Освен отпадане на таксата за издаване на удостоверение за електронна идентичност, измененията предвиждат да отпадне и таксата за проверка на електронна идентичност, когато проверката се извършва от държавния център за електронна идентификация, във връзка с предоставянето на услуги от държавни органи, лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги. Запазва се възможността услугите по проверка на електронна идентичност да се предоставят от регистрираните частни центрове на възмезден принцип. 

Удостоверенията за овластяване ще се издават само по електронен път, приеха още депутатите. 

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