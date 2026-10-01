Промени в движението в София заради посрещането на тленните останки на цар Самуил

На 3 октомври София ще бъде с променена организация на движението и засилени мерки за сигурност заради церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил.

Церемонията ще започне в 12:30 часа на площад „Батенберг“, след което останките ще бъдат положени в църквата „Св. София“. В районите на двете места ще бъдат обособени зони за сигурност, а полицията ще определи местата, от които гражданите ще могат да наблюдават церемонията.

На входовете към зоните ще се извършват проверки за съмнителни пакети и багажи, както и за предмети, които могат да бъдат използвани за нараняване. При откриване на такива вещи притежателите им няма да бъдат допускани.

Заради събитието се въвеждат и ограничения за паркиране и движение. От 16:00 часа ще бъде забранено паркирането на площад „Батенберг“, площад „Николай Гяуров“, пред Българската народна банка и Археологическия музей. Ограничението ще важи и за ул. „Московска“ - от ул. „Малко Търново“ до ул. „11 август“, както и за ул. „Княз Александър I“ - от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“.

Още от 12:00 часа движението по ул. „Мими Балканска“, бул. „Брюксел“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Оборище“ ще бъде поетапно ограничавано по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР.

При отпадане на необходимостта ограниченията ще бъдат отменяни и движението ще се възстановява поетапно.