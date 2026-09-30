Ще дойде ли Мицкоски в София? Каракачанов го покани за цар Самуил

Председателят на ВМРО Красимир Каракачанов отправи покана към премиера на Северна Македония Християн Мицкоски да присъства на тържественото посрещане и полагане на тленните останки на цар Самуил в София на 3 октомври. Поканата беше оповестена на 30 септември.

Според Каракачанов присъствието на Мицкоски би имало значение както за отношенията между двете държави, така и във връзка с Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г.

В поканата си лидерът на ВМРО припомня и работата на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси, като посочва постигнатото в нея съгласие за съвместно честване на цар Самуил.

Тържественото посрещане е насрочено за 12:30 часа на 3 октомври на площад "Княз Александър I" в София. След това е предвидено шествие до църквата "Света София".

Поканата идва ден след като Мицкоски заяви, че е готов за разговори с България, но смята, че в тях трябва да участват представители на Европейския съюз, за да бъдат чути аргументите на двете страни. Той допусна и възможност за участие на представители на НАТО.

Към момента няма публично потвърждение, че Мицкоски е приел поканата и ще присъства на церемонията в София.