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България изпрати последното искане за плащане по ПВУ за 1,823 млрд. евро

България изпрати последното искане за плащане по ПВУ за 1,823 млрд. евро
БТА

С изпращането на искането страната отчита изпълнението на последните 59 етапа и цели

България изпрати на Европейската комисия петото и последно искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на стойност 1,823 млрд. евро, съобщават от Министерския съвет.

С изпращането на искането страната отчита изпълнението на последните 59 етапа и цели по знакови реформи и инвестиции по плана.

Сред тях са конструирането на новата Комисия за противодействие на корупцията, въвеждането на тестове за почтеност на държавните служители, подобряването на системата за обществени поръчки и мерки за повишаване на качеството на услугите във водоснабдяването и канализацията.

Правителството е предприело действия за наваксване на забавянията и за приключване на инвестиции с икономическа и обществена значимост, посочват от МС.

Сред изпълнените инвестиции са изграждането на Национален STEM център и три регионални STEM центъра, както и над 2000 STEM лаборатории във всички действащи държавни и общински училища. Модернизирани са над 174 образователни институции, включително университетски кампуси, професионални училища и училищни общежития, както и са изградени нови детски градини и училища.

По линия на плана е закупено оборудване за над 50 болници, включително онкологии и педиатрии, изградени са центрове за мозъчно-съдови заболявания, а 25 психиатрични заведения са реновирани. Оборудвани са и 100 амбулатории в населени места с ограничен достъп до медицински услуги.

Обновени са близо 250 домове за възрастни хора и заведения за грижа за лица с увреждания, а на хора с трайни увреждания са предоставени над 2000 помощни средства.

В транспортния сектор са осигурени 32 електрически мотрисни влака, изградени са три нови метростанции и са закупени осем нови мотриси за метрото в София.

Над 600 000 души от райони с недостатъчно обслужване, включително селски и слабо населени райони, са получили достъп до интернет мрежи с голям капацитет. Реализирани са мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради с площ над 2 млрд. кв. м и в над 500 нежилищни и търговски сгради. Енергийно ефективно е обновено и уличното осветление в над 100 общини.

Към електроенергийната мрежа са свързани над 5000 MWh батерии, а са присъединени близо 1500 MW възобновяеми енергийни източници с батерии, посочват от Министерския съвет.

Европейската комисия ще извърши оценка на искането за плащане в срок до два месеца.

В средата на септември заместник министър-председателят Атанас Пеканов каза по време на изслушването си в парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, че до 30 септември трябва да бъде подадено искането за петото плащане по ПВУ, чиято пълна стойност е малко над 1,8 млрд. евро. 

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