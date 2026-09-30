Студентите получават все по-голяма подкрепа в Сърбия, сочи проучване

Изследователят на „Нова сръбска политическа мисъл“ Джордже Вукадинович заяви, че според септемврийско проучване на общественото мнение политическата ситуация в Сърбия се доближава до атмосфера на своеобразен референдум преди предсрочните парламентарни избори на 25 октомври.

„Имаме двама участници, които имат причина да бъдат щастливи, и почти никой друг. Това са управляващата партия и „Студентите печелят“. Те са увеличили подкрепата си и са надхвърлили 40 процента“, каза Вукадинович пред телевизия N1.

По думите му „Студентите печелят“ получават 44,4% подкрепа, докато „Единна Сърбия“ е с 41,7%. При предишното проучване резултатите са били съответно 39,6% и 37,5%.

Според Вукадинович ключовият въпрос е дали опозиционните партии, които възнамеряват да се явят самостоятелно на изборите, могат да се превърнат в трети значим фактор.

„Създава се атмосфера на референдум и това заплашва всички останали“, заяви той.

По думите му това се отнася както за формациите, близки до управляващите, така и за опозиционните партии, които се опитват да се явят самостоятелно. Той посочи „Нова ДСС“ и „Европейска Сърбия“, като отбеляза, че Социалистическата партия на Сърбия също има проблеми, макар те засега да са ограничени.

Вукадинович уточни, че проучването е проведено в началото на септември – преди събирането на подписи в подкрепа на студентите, подаването им и последвалите политически промени. Анкетата е направена и преди решението на „Народна Сърбия“ – коалиция между „Екологичен бунт“, „Народен рух на Сърбия“ и „Ново лице на Сърбия“ – да се откаже от самостоятелно участие в изборите.

Проучването предхожда и разцеплението в движението на Бранислав Несторович „Ние – силата на народа“, както и процеса по изключването на Бранко Ружич от Социалистическата партия на Сърбия.

Междувременно бяха обявени имената на кандидатите в студентската листа, а върху ректора Владан Джокич и професора Мило Ломпар беше наложено вето.

Според Вукадинович всички тези развития могат да доведат до промени в резултатите спрямо отчетените през септември нива на подкрепа.