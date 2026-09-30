Студентите получават все по-голяма подкрепа в Сърбия, сочи проучване
„Създава се атмосфера на референдум и това заплашва всички останали“, заяви изследователят на „Нова сръбска политическа мисъл“ Джордже Вукадинович
Изследователят на „Нова сръбска политическа мисъл“ Джордже Вукадинович заяви, че според септемврийско проучване на общественото мнение политическата ситуация в Сърбия се доближава до атмосфера на своеобразен референдум преди предсрочните парламентарни избори на 25 октомври.
„Имаме двама участници, които имат причина да бъдат щастливи, и почти никой друг. Това са управляващата партия и „Студентите печелят“. Те са увеличили подкрепата си и са надхвърлили 40 процента“, каза Вукадинович пред телевизия N1.
По думите му „Студентите печелят“ получават 44,4% подкрепа, докато „Единна Сърбия“ е с 41,7%. При предишното проучване резултатите са били съответно 39,6% и 37,5%.
Според Вукадинович ключовият въпрос е дали опозиционните партии, които възнамеряват да се явят самостоятелно на изборите, могат да се превърнат в трети значим фактор.
„Създава се атмосфера на референдум и това заплашва всички останали“, заяви той.
По думите му това се отнася както за формациите, близки до управляващите, така и за опозиционните партии, които се опитват да се явят самостоятелно. Той посочи „Нова ДСС“ и „Европейска Сърбия“, като отбеляза, че Социалистическата партия на Сърбия също има проблеми, макар те засега да са ограничени.
Вукадинович уточни, че проучването е проведено в началото на септември – преди събирането на подписи в подкрепа на студентите, подаването им и последвалите политически промени. Анкетата е направена и преди решението на „Народна Сърбия“ – коалиция между „Екологичен бунт“, „Народен рух на Сърбия“ и „Ново лице на Сърбия“ – да се откаже от самостоятелно участие в изборите.
Проучването предхожда и разцеплението в движението на Бранислав Несторович „Ние – силата на народа“, както и процеса по изключването на Бранко Ружич от Социалистическата партия на Сърбия.
Междувременно бяха обявени имената на кандидатите в студентската листа, а върху ректора Владан Джокич и професора Мило Ломпар беше наложено вето.
Според Вукадинович всички тези развития могат да доведат до промени в резултатите спрямо отчетените през септември нива на подкрепа.