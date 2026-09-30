Швеция отново предоставя изтребители на мисията на НАТО в Полша

Швеция ще разположи изтребители Gripen в Полша от октомври като част от мисия на НАТО за наблюдение на въздушното пространство, съобщи правителството на скандинавската страна в сряда, предаде Ройтерс.

Самолетите ще допринесат за противовъздушната и противоракетната отбрана на НАТО и ще защитават логистичен център в югоизточна Полша, който се използва за военна и гражданска подкрепа за Украйна, съобщи правителството на скандинавската страна.

Швеция, която се присъедини към НАТО през 2024 г., също през 2025 г. предостави самолети за мисията.

"Сериозната ситуация със сигурността и повтарящите се нарушения на въздушното пространство на НАТО показват необходимостта от висока военна готовност на източния фланг", заяви министърът на отбраната Пал Джонсън в изявление.

Изтребителите, които са произведени от шведската отбранителна група Saab, ще бъдат базирани предимно в Швеция, докато допринасят за мисията, заяви правителството.