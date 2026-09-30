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Цолов остава в битката за титлата във Формула 2

Цолов остава в битката за титлата във Формула 2
БТА

Очакванията са последните два кръга от сезона - на пистите „Лусаил“ в Катар и „Яс Марина“ в Абу Даби - да се проведат по предварителната програма

След надпреварите в Баку българският пилот изостава само със седем точки от лидера Рафаел Камара. В битката за върха продължава да бъде и Алекс Дън, като тримата основни претенденти са разделени от минимална разлика преди решителната част от сезона.

В оставащите два състезателни уикенда могат да бъдат спечелени общо 78 точки. Това запазва математически шансовете и на Габриеле Мини, Дино Беганович и съотборника на Цолов - Ноел Леон, но те ще се нуждаят от сериозни грешки на лидерите.

По официалната програма предпоследният кръг трябва да се проведе на „Лусаил“ между 27 и 29 ноември, а финалът е планиран за 4–6 декември на „Яс Марина“.

Заради нестабилната обстановка в Близкия изток обаче известно време съществуваше опасност състезанието в Баку да се окаже последно за сезона. Конфликтът с Иран и свързаните с него ограничения във въздушното пространство поставиха под съмнение провеждането на стартовете в Катар и Обединените арабски емирства.

Към момента нагласите са двата кръга да се състоят по план, но окончателното решение може да бъде отложено до средата на октомври. При промяна на календара „Имола“ остава сред обсъжданите резервни варианти.

Продажбата на билети за надпреварата в Абу Даби продължава, което допълнително засилва очакванията сезонът да приключи на „Яс Марина“. По-рано през годината кръговете в Бахрейн и Саудитска Арабия отпаднаха заради ситуацията в региона.

Никола Цолов продължава подготовката си в Испания и очаква окончателното решение. Какъвто и да бъде календарът, едно е сигурно - българският пилот е само на седем точки от върха и битката за титлата остава напълно отворена.

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