Ефремова: Конкретното измерение на МРЗ за всяка година се прави с постановление на МС

За обществено обсъждане е публикуван проектът на Постановление на Министерския съвет за Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на заседание на ресорната парламентарна комисия в отговор на въпрос за размера на минималната работна заплата (МРЗ) за догодина.

"Наредбата дава реда, механизма и начина на процедиране на определени правила, които в цялост се записват в закона", посочи Ефремова, цитирана от БТА.

Тя каза, че наредбата също е била обсъдена със социалните партньори. В директивата за адекватните минимални работни заплати най-основното е стимулиране на социалния диалог, посочи министърът. Затова не се оправдаваме с решенията на социалните партньори, а работим в партньорство с тях – така, както изисква европейското законодателство, коментира тя.

„Чл. 244 ал. 1 не е изменен. Там пише, че МС определя конкретния размер на МРЗ. Изменен е само механизмът“, посочи министърът.

Конкретното измерение на МРЗ за всяка година се прави с Постановление на МС, в което много ясно се прави оценка на въздействието и се описва конкретното измерение за всеки критерий за съответната година, за да се покажат точните им размери, обясни Ефремова.

Миналата седмица Народното събрание прие на второ четене промените в Кодекса на труда, с които се регламентира новият механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се тя да се определя въз основа на четири критерия - покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот; общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение; темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда в страната.