Технически проблем спря работата на депутатите

Втори час Народното събрание не заседава заради технически проблем със системата за гласуване, съобщи БНР.

Заседанието беше прекъснато след приемането на промените в Гражданския процесуален кодекс.

Първоначално беше обявена почивка, която впоследствие беше удължена. По програма депутатите трябва да работят до 14.00 часа, но засега не е ясно дали заседанието ще бъде възобновено.

В дневния ред остават още две точки - промените в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.