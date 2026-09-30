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Технически проблем спря работата на депутатите

Технически проблем спря работата на депутатите
Снимка: БТА

Заседанието беше прекъснато след приемането на промените в Гражданския процесуален кодекс

Втори час Народното събрание не заседава заради технически проблем със системата за гласуване, съобщи БНР.

Заседанието беше прекъснато след приемането на промените в Гражданския процесуален кодекс.

Първоначално беше обявена почивка, която впоследствие беше удължена. По програма депутатите трябва да работят до 14.00 часа, но засега не е ясно дали заседанието ще бъде възобновено. 

В дневния ред остават още две точки - промените в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. 

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