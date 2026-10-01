Руски дрон удари училище в Киев

Руски дронове са ударили училище в Соломянския район на Киев тази сутрин, предизвиквайки пожар в сградата. По време на атаката всички ученици са били в укритие и няма данни за пострадали сред тях, съобщиха украинските власти, цитирани от Ройтерс и Укринформ.

Спасителни екипи са претърсили повредената сграда, чиито прозорци са били изпочупени. Кадри от охранителни камери, проверени от Ройтерс, показват силен взрив и пламъци в момента, в който дронът се е ударил в третия етаж.

При атаката е бил засегнат и Южният мост над река Днепър, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. По думите му конструкцията не е получила сериозни щети, но движението на метрото по моста временно е било спряно.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в социалната мрежа X, че руските удари продължават да застрашават цивилни граждани и деца и призова за отговорност от страна на Москва.

Атаките срещу Киев са част от поредната серия руски въздушни удари по украински градове. Украинските власти съобщават, че при последните атаки Русия е използвала и дронове с реактивни двигатели, които създават допълнителни затруднения за украинската противовъздушна отбрана.

На фона на нападенията украински представители предупредиха и за засилващ се натиск върху електроенергийната инфраструктура на страната. Според тях Русия предприема действия, насочени към украинската електропреносна мрежа преди зимния сезон.

Политическият анализатор Вадим Денисенко определи атаките като ескалация, която според него цели да използва слабостите на украинската противовъздушна отбрана.

От Киевския институт за ядрени изследвания съобщиха, че снощи обектът е бил засегнат от дрон. По информация на института радиационният фон остава в нормални граници.

Само ден по-рано руски дрон се разби в сградата на Украинската академия на науките. При инцидента един човек загина, а няколко други бяха ранени.