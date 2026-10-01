Без топла вода чак до 22 октомври: Удължават ремонта в "Дружба"

Ремонтът на главния топлопровод в столичните квартали "Дружба 1" и "Дружба 2" се удължава, а част от живеещите там ще останат без топла вода по-дълго от първоначално обявеното. Това съобщиха от "Топлофикация София".

Най-дълго ще чакат жителите на блок 171 в "Дружба 1", където топлоподаването се очаква да бъде възстановено на 22 октомври.

От дружеството обясняват забавянето със значителния обем работа по отделните участъци. Ремонтните дейности продължават, като преди възстановяването на топлоподаването трябва да бъдат завършени оставащите дейности.

Новите срокове са:

"Дружба 2", блокове 301 и 302 - 3 октомври;

"Дружба 1", блокове 162, 164, 165, 166, 167 и 168 - 10 октомври;

"Дружба 1", блокове 169 и 170 - 12 октомври;

"Дружба 1", блок 171 - 22 октомври.

Така възстановяването на топлоподаването ще става поетапно в зависимост от приключването на работата по отделните участъци.

От "Топлофикация София" се извиниха на засегнатите жители за удължаването на ремонтните дейности и причиненото неудобство.