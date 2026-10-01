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Проверяват полицаи в Кърджали след сигнал за насилие над задържан

Проверяват полицаи в Кърджали след сигнал за насилие над задържан
БТА

От полицията уточняват, че проверката все още не е приключила и резултатите ще бъдат обявени след края ѝ

Започна проверка по сигнал за предполагаемо полицейско насилие над 21-годишен мъж в Районното управление на МВР в Кърджали, съобщиха от Областната дирекция на полицията.

Младият мъж е бил задържан по Закона за МВР, а впоследствие във вътрешното министерство е постъпил сигнал за упражнено спрямо него насилие.

От полицията подчертават, че проверката все още не е приключила, поради което към момента няма обявени официални заключения дали твърденията в сигнала са потвърдени.

От ОДМВР-Кърджали коментираха и появила се информация, че директорът на областната дирекция старши комисар Щерьо Милчев е издал разпореждане по случая.

От полицията заявиха, че тези твърдения не отговарят на истината.

След приключването на проверката МВР ще информира обществеността за установеното по случая, допълват от областната дирекция.

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