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Със свитък и обещание: Деца в Етрополе влязоха в ролята на полицаи

Със свитък и обещание: Деца в Етрополе влязоха в ролята на полицаи
СДВР

Учениците ще участват в практически занятия с полицаи и ще учат повече за безопасността и превенцията

Две Детски полицейски управления започнаха работа в Етрополе. Те бяха открити на 1 октомври в СУ "Христо Ясенов" и ОУ "Христо Ботев", съобщиха от полицията.

По време на първата си среща децата се запознаха с програмата на МВР и с дейностите, които им предстоят.

Малките "полицаи" дадоха обещание да спазват Етичния кодекс на доброволеца. Началникът на РУ-Етрополе гл. инсп. Павлин Ангелов им връчи кодекса под формата на свитък, който да им напомня за поетата отговорност.

Инициативата не превръща децата в истински полицейски служители, а ги включва в практически занимания и срещи с представители на МВР.

Целта е учениците да научат повече за безопасното поведение и превенцията, както и да се запознаят отблизо с различни аспекти от работата на полицията.

Откриването поставя началото на поредица от занятия, насочени към изграждането на отговорност, дисциплина и уважение към правилата.

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