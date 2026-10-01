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Все повече хора смятат, че социалните мрежи вредят на демокрацията

Все повече хора смятат, че социалните мрежи вредят на демокрацията

Това показва ново проучване на Pew Research Center, цитирано от Ройтерс.

Все повече хора по света смятат, че социалните мрежи манипулират и разделят обществото и оказват негативно влияние върху демокрацията. Това показва ново проучване на Pew Research Center, цитирано от Ройтерс.

Резултатите идват на фона на засилващите се опасения около влиянието на социалните платформи и все по-строгия контрол върху дейността им в различни държави.

Компании като Meta, Snap и TikTok са изправени пред хиляди съдебни искове, свързани с твърдения за вреди върху потребителите. Паралелно с това правителства по света търсят нови механизми за защита на личните данни и ограничаване на потенциалните рискове, свързани с използването на платформите.

64% от американците виждат негативно влияние върху демокрацията

Според изследването мнозинството от анкетираните признават и положителните страни на социалните мрежи – те дават възможност на хората да бъдат по-добре информирани и да изразяват позицията си по политически въпроси.

В същото време обаче спрямо 2022 г. се увеличава делът на хората, които определят влиянието на социалните мрежи върху демокрацията като негативно.

САЩ са сред страните с най-силно изразен скептицизъм. 64% от пълнолетните американци, участвали в проучването, заявяват, че според тях социалните мрежи вредят на демокрацията.

Увеличение на дела на хората с подобна оценка се наблюдава в 16 от 26 държави, за които Pew Research Center разполага със сравними по-стари данни.

Проучването очертава и разлика между отделните части на света. Жителите на по-богати държави като САЩ, Канада и Великобритания са по-склонни да виждат социалните мрежи като вредни за демокрацията в сравнение с анкетираните в страни с по-нисък БВП на човек от населението като Гана, Кения и Нигерия.

Австралия затяга правилата

Един от най-ярките примери за засилване на регулациите е Австралия. Страната стана първата в света, която забрани използването на социални мрежи от деца под 16-годишна възраст.

Според данните на Pew 82% от пълнолетните австралийци подкрепят ограниченията за достъп на деца до социалните платформи.

Австралийските власти предложиха и правила, които да дадат възможност на потребителите да се отказват от алгоритмично препоръчваните информационни потоци.

Подобни мерки поставят във фокуса един от основните въпроси в дебата за социалните мрежи – доколко алгоритмите определят съдържанието, което потребителите виждат, и как това влияе върху обществените нагласи.

Изследването на Pew Research Center обхваща повече от 45 000 души в 37 държави. Отделно са анкетирани още 5511 пълнолетни американци относно начина, по който използват социалните мрежи.

Резултатите показват противоречивото отношение към платформите – те продължават да бъдат важен инструмент за информация и публично участие, но едновременно с това растат опасенията за тяхното влияние върху обществения дебат, разпространението на слухове и разделението между хората.

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