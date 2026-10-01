Все повече хора смятат, че социалните мрежи вредят на демокрацията

Все повече хора по света смятат, че социалните мрежи манипулират и разделят обществото и оказват негативно влияние върху демокрацията. Това показва ново проучване на Pew Research Center, цитирано от Ройтерс.

Резултатите идват на фона на засилващите се опасения около влиянието на социалните платформи и все по-строгия контрол върху дейността им в различни държави.

Компании като Meta, Snap и TikTok са изправени пред хиляди съдебни искове, свързани с твърдения за вреди върху потребителите. Паралелно с това правителства по света търсят нови механизми за защита на личните данни и ограничаване на потенциалните рискове, свързани с използването на платформите.

64% от американците виждат негативно влияние върху демокрацията

Според изследването мнозинството от анкетираните признават и положителните страни на социалните мрежи – те дават възможност на хората да бъдат по-добре информирани и да изразяват позицията си по политически въпроси.

В същото време обаче спрямо 2022 г. се увеличава делът на хората, които определят влиянието на социалните мрежи върху демокрацията като негативно.

САЩ са сред страните с най-силно изразен скептицизъм. 64% от пълнолетните американци, участвали в проучването, заявяват, че според тях социалните мрежи вредят на демокрацията.

Увеличение на дела на хората с подобна оценка се наблюдава в 16 от 26 държави, за които Pew Research Center разполага със сравними по-стари данни.

Проучването очертава и разлика между отделните части на света. Жителите на по-богати държави като САЩ, Канада и Великобритания са по-склонни да виждат социалните мрежи като вредни за демокрацията в сравнение с анкетираните в страни с по-нисък БВП на човек от населението като Гана, Кения и Нигерия.

Австралия затяга правилата

Един от най-ярките примери за засилване на регулациите е Австралия. Страната стана първата в света, която забрани използването на социални мрежи от деца под 16-годишна възраст.

Според данните на Pew 82% от пълнолетните австралийци подкрепят ограниченията за достъп на деца до социалните платформи.

Австралийските власти предложиха и правила, които да дадат възможност на потребителите да се отказват от алгоритмично препоръчваните информационни потоци.

Подобни мерки поставят във фокуса един от основните въпроси в дебата за социалните мрежи – доколко алгоритмите определят съдържанието, което потребителите виждат, и как това влияе върху обществените нагласи.

Изследването на Pew Research Center обхваща повече от 45 000 души в 37 държави. Отделно са анкетирани още 5511 пълнолетни американци относно начина, по който използват социалните мрежи.

Резултатите показват противоречивото отношение към платформите – те продължават да бъдат важен инструмент за информация и публично участие, но едновременно с това растат опасенията за тяхното влияние върху обществения дебат, разпространението на слухове и разделението между хората.