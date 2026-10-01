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Румъния спря таксата по "Дунав мост" към България

Румъния спря таксата по "Дунав мост" към България
БТА

Букурещ вече е изпратил официално писмо до София, с което призовава българските власти за реципрочно решение

С въвеждането на новата дигитална система TollRo за пътно таксуване, Румъния спря събирането на такса за преминаване по „Дунав мост“ в направлението Гюргево – Русе, информира БТА.

Северната ни съседка предприема тази стъпка с цел да разтовари интензивния трафик и да съкрати опашките на граничния пункт. За шофьорите, които пътуват в обратната посока – от Русе към Гюргево, плащането остава задължително.

Реформата беше договорена и обявена официално от държавния секретар в румънското транспортно министерство Хорациу Козма. Той потвърди, че Букурещ вече е изпратил официално писмо до София, с което призовава българските власти за реципрочно решение и премахване на таксата от българска страна.

Самата платформа TollRo променя изцяло начина на таксуване по румънските пътища. Престоят и транзитът в страната вече се уреждат изцяло по електронен път, като шофьорите могат да платят през интернет портал или директно от мобилен телефон.

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