Гърция предлага ЕС да спира временно молбите за убежище при миграционни кризи

Гърция заяви в четвъртък, че Европейският съюз трябва да разработи извънреден механизъм, който да позволява временно спиране на приемането на молби за убежище при мащабни миграционни кризи, като пристигането на десетки хиляди души в испанския анклав Сеута през юли.

Гърция беше на първа линия по време на миграционната криза през 2015–2016 г., когато повече от един милион души от Близкия изток и Африка преминаха в Европа. Оттогава броят на пристигащите е намалял, въпреки че през последните години на гръцките острови в Егейско море се отчита увеличение на лодките с мигранти, идващи от Либия.

Министърът на миграцията Танос Плеврис заяви в четвъртък, че миграционният пакт на ЕС е помогнал за ограничаване на пристигащите и за увеличаване на броя на връщаните мигранти. По думите му обаче предприетите досега мерки не са достатъчни за справяне с извънредни ситуации като рязкото увеличение на мигрантите в Сеута.

По оценки на Испания повече от 72 000 мигранти са влезли в северноафриканския анклав в края на юли. Повечето от тях са се върнали, но около 10 000 все още се намират там.

„В подобни случаи трябва да има засилено наблюдение на границите и временно спиране на приемането на молби за убежище“, заяви Плеврис при пристигането си за среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи на ЕС в Люксембург.

Миналата година Атина преустанови за няколко месеца разглеждането на молби за убежище на мигранти, пристигащи по море от Северна Африка. Страната прие и законодателни промени за ускоряване на депортирането на кандидати за убежище, чиито молби са били отхвърлени.

Гърция, заедно с Германия, Австрия, Дания и Нидерландия – т.нар. Група на петте – обяви, че страните са се договорили за конкретни стъпки към създаването на центрове за връщане на мигранти в държава извън ЕС.

Инициативата е част от по-широките европейски усилия за увеличаване на връщанията и ограничаване на нерегулярната миграция.