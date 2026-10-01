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Балкани

Гърция предлага ЕС да спира временно молбите за убежище при миграционни кризи

Гърция предлага ЕС да спира временно молбите за убежище при миграционни кризи

Атина напомни за пристигането на десетки хиляди души в испанския анклав Сеута през юли

Гърция заяви в четвъртък, че Европейският съюз трябва да разработи извънреден механизъм, който да позволява временно спиране на приемането на молби за убежище при мащабни миграционни кризи, като пристигането на десетки хиляди души в испанския анклав Сеута през юли.

Гърция беше на първа линия по време на миграционната криза през 2015–2016 г., когато повече от един милион души от Близкия изток и Африка преминаха в Европа. Оттогава броят на пристигащите е намалял, въпреки че през последните години на гръцките острови в Егейско море се отчита увеличение на лодките с мигранти, идващи от Либия.

Министърът на миграцията Танос Плеврис заяви в четвъртък, че миграционният пакт на ЕС е помогнал за ограничаване на пристигащите и за увеличаване на броя на връщаните мигранти. По думите му обаче предприетите досега мерки не са достатъчни за справяне с извънредни ситуации като рязкото увеличение на мигрантите в Сеута.

По оценки на Испания повече от 72 000 мигранти са влезли в северноафриканския анклав в края на юли. Повечето от тях са се върнали, но около 10 000 все още се намират там.

„В подобни случаи трябва да има засилено наблюдение на границите и временно спиране на приемането на молби за убежище“, заяви Плеврис при пристигането си за среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи на ЕС в Люксембург.

Миналата година Атина преустанови за няколко месеца разглеждането на молби за убежище на мигранти, пристигащи по море от Северна Африка. Страната прие и законодателни промени за ускоряване на депортирането на кандидати за убежище, чиито молби са били отхвърлени.

Гърция, заедно с Германия, Австрия, Дания и Нидерландия – т.нар. Група на петте – обяви, че страните са се договорили за конкретни стъпки към създаването на центрове за връщане на мигранти в държава извън ЕС.

Инициативата е част от по-широките европейски усилия за увеличаване на връщанията и ограничаване на нерегулярната миграция.

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