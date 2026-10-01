Почина бившият президент на Република Сръбска Биляна Плавшич, осъдена за военни престъпления

Бившият президент на Република Сръбска Биляна Плавшич е починала на 96 години в Белград, съобщи Радио и телевизията на Република Сръбска.

Плавшич беше една от водещите фигури на босненските сърби по време на войната в Босна и Херцеговина през 1992–1995 г. През 1996 г. тя пое президентския пост в Република Сръбска, а на изборите същата година беше избрана за президент. През 1998 г. загуби изборите и впоследствие се оттегли от активната политика.

През януари 2001 г. Плавшич доброволно се предаде на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия в Хага. Тя беше обвинена в геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, свързани с войната в Босна и Херцеговина.

През 2003 г. Плавшич се призна за виновна по обвинението в преследване на хора по политически, расови и религиозни причини – престъпление срещу човечеството. Трибуналът я осъди на 11 години затвор, като останалите обвинения срещу нея бяха отхвърлени.

Плавшич излежа присъдата си в Швеция. Тя беше освободена през октомври 2009 г., след като изтърпя около две трети от наказанието.

Родена на 7 юли 1930 г. в Тузла, Плавшич първоначално има академична кариера като професор по биология и декан на Факултета по природни науки и математика в Сараево. В края на 80-те години се включва в политиката и през 1990 г. е избрана за член на колективното председателство на Босна и Херцеговина.

След началото на войната през 1992 г. тя се присъединява към ръководството на босненските сърби и заема високи постове в Република Сръбска. През следващите години Плавшич е сред най-видните политически представители на сръбското ръководство в Босна и Херцеговина.

След освобождаването си от затвора тя живееше в Белград и не участваше активно в политиката.

Погребението ѝ се очаква да се състои в Баня Лука.