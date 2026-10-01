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Почина бившият президент на Република Сръбска Биляна Плавшич, осъдена за военни престъпления

Почина бившият президент на Република Сръбска Биляна Плавшич, осъдена за военни престъпления

През януари 2001 г. тя доброволно се предаде на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия в Хага

Бившият президент на Република Сръбска Биляна Плавшич е починала на 96 години в Белград, съобщи Радио и телевизията на Република Сръбска.

Плавшич беше една от водещите фигури на босненските сърби по време на войната в Босна и Херцеговина през 1992–1995 г. През 1996 г. тя пое президентския пост в Република Сръбска, а на изборите същата година беше избрана за президент. През 1998 г. загуби изборите и впоследствие се оттегли от активната политика.

През януари 2001 г. Плавшич доброволно се предаде на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия в Хага. Тя беше обвинена в геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, свързани с войната в Босна и Херцеговина.

През 2003 г. Плавшич се призна за виновна по обвинението в преследване на хора по политически, расови и религиозни причини – престъпление срещу човечеството. Трибуналът я осъди на 11 години затвор, като останалите обвинения срещу нея бяха отхвърлени.

Плавшич излежа присъдата си в Швеция. Тя беше освободена през октомври 2009 г., след като изтърпя около две трети от наказанието.

Родена на 7 юли 1930 г. в Тузла, Плавшич първоначално има академична кариера като професор по биология и декан на Факултета по природни науки и математика в Сараево. В края на 80-те години се включва в политиката и през 1990 г. е избрана за член на колективното председателство на Босна и Херцеговина.

След началото на войната през 1992 г. тя се присъединява към ръководството на босненските сърби и заема високи постове в Република Сръбска. През следващите години Плавшич е сред най-видните политически представители на сръбското ръководство в Босна и Херцеговина.

След освобождаването си от затвора тя живееше в Белград и не участваше активно в политиката.

Погребението ѝ се очаква да се състои в Баня Лука.

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