Конституционният съд на Босна забранява на Република Сръбска да харчи държавни пари за лобиране

Конституционният съд на Босна и Херцеговина публикува пълното си решение по дело U-10/26, с което определи като противоконституционни определени дейности на Република Сръбска, свързани с бюджетното финансиране на лобистки услуги, съобщиха босненски медии.

Решението засяга бюджетното финансиране на представителствата на Република Сръбска в чужбина, както и договор за консултантски услуги, сключен на 6 септември 2025 г. между директора на представителството на Република Сръбска във Виена Младен Филипович и Ари Бен-Менаше, президент на канадската компания „Kidens & Madson“.

Освен конкретния договор Конституционният съд е забранил и други подобни дейности и плащания от бюджета на Република Сръбска, когато те са свързани с лобиране за цели, които съдът определя като несъвместими с Конституцията на Босна и Херцеговина, с решенията на съда и с решенията на институциите на страната.

От документите по делото става ясно, че първоначално договорената такса е била два милиона долара. Впоследствие са били предвидени още две плащания по един милион долара, с което общата стойност на договора е достигнала четири милиона долара.

Според Конституционния съд договорът е предвиждал действия за постигане на цели, които противоречат на Конституцията на Босна и Херцеговина. Сред тях са били и действия, насочени към постигане на независимост на Република Сръбска от Босна и Херцеговина.

Съдът е постановил да бъдат прекратени всички плащания от бюджета на Република Сръбска по спорния договор. Забраната обхваща и бюджетното финансиране на други лобистки услуги със същата цел.

В мотивите си Конституционният съд се позовава на конституционния статут на Република Сръбска. Според съда Конституцията на Босна и Херцеговина гарантира приемствеността на страната като държава, докато Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина представляват съставни образувания в нейните рамки.

Съдът припомня и предишната си практика, според която автономните образувания в Босна и Херцеговина не могат едностранно да се отделят от държавата.

На тази основа Конституционният съд е заключил, че бюджетни средства на Република Сръбска не могат да бъдат използвани за дейности, чиято цел е постигането на независимост на образуванието от Босна и Херцеговина.