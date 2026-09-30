Еди Рама: Албания ще започне да затваря преговорните глави с ЕС до края на годината

На съвместна пресконференция с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е на посещение в Тирана като част от обиколката си в Западните Балкани, Рама потвърди ангажимента на Албания да изпълни всички изисквания, произтичащи от процеса на европейска интеграция.

"Посещението на президента в Тирана, придружена от нейната делегация, отправи силно позитивно послание относно споделените цели, които преследваме. Бих искал да потвърдя твърдия ни ангажимент да продължим напред с цялата необходима работа, тъй като процесът на присъединяване навлиза във фазата си на затваряне на глави. Подготвяме се да започнем скоро да затваряме главите, с цел да го направим преди края на тази година", каза Рама.

Рама заяви, че интензивната работа ще продължи през следващата година по значителен брой от преговорните глави, които вече са отворени.

Той също така подчерта Плана за растеж на ЕС, като заяви, че Албания е успяла да постигне няколко изключително амбициозни цели.

"Планът за растеж е една от новите инициативи на втория ѝ мандат. За региона той осигури значителна подкрепа, не само финансово, но най-вече чрез това, което сега е известно като постепенна интеграция, без да се налага да се чака до края на процеса, за да бъде изпълнено всичко", добави Рама.