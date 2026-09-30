Кой е Славчо Магеров - задържаният от МВР за убийството на Илиян Филипов

МВР е задържало заподозрян за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. По информация на bTV има данни, че именно той е физическият извършител на престъплението.

Задържаният е 51-годишният Славчо Магеров, съобщава "24 часа". Той е арестуван в центъра на София, а допреди няколко месеца е бил служител в една от фирмите на Илиян Филипов.

Името на Магеров не е непознато на разследващите. Репортаж на bTV от 2013 г. го свързва с неуспешен опит за грабеж на трезор в Кърджали, при който са били разбити 32 касети.

При тогавашната акция Магеров е бил задържан след използване на стоп патрони. По информация от онзи период той е бил с маска и ръкавици, а към момента е имал осем криминални регистрации и присъди за различни престъпления.

Още тогава става известно, че Магеров е бил осъждан и за убийство. През 1996 г. той получава 11-годишна присъда за престъпление, извършено през 1992 г. в Пловдив.

По данни на "24 часа" Магеров и още двама души пребили мъж в нощно заведение, който по-късно починал от нараняванията си. След време Магеров излиза предсрочно от затвора за добро поведение.

По-късно той отново попада в полезрението на полицията. На 4 януари 2013 г. е задържан за обир на поща в Кърджали, а впоследствие се споразумява с прокуратурата и получава седем години затвор.

Сега Магеров отново е задържан, този път във връзка с убийството на Илиян Филипов. По данни на bTV разследващите разполагат с информация, че той може да е физическият извършител.

Към момента разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени мотивът за престъплението, отношенията между двамата и конкретните обстоятелства около убийството