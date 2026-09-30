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Съветът за национална сигурност на Турция призовава за "конкретни стъпки" срещу Израел

Съветът за национална сигурност на Турция призовава за "конкретни стъпки" срещу Израел
Снимка: Facebook

Съветът заявява, че Израел нарушава териториалната цялост и суверенитет на Сирия, и призовава страните във войната между САЩ, Израел и Иран да се върнат към преговорите

 

Съветът за национална сигурност на Турция призова в сряда международната общност да предприеме "конкретни стъпки" срещу Израел, заявявайки, че той се стреми да подкопае регионалната стабилност, като същевременно нарушава териториалната цялост и суверенитета на Сирия, предаде Анадолската агенция.

След среща, председателствана от президента Реджеп Тайип Ердоган, съветът заяви, че са наблюдавани положителни развития в усилията за укрепване на единството и териториалната цялост на Сирия, разширяване на държавната власт в цялата страна и напредък в процеса на интеграция.

В него се казва, че подкрепата на Турция за сирийския народ ще продължи за възстановяването на страната му и укрепването на връзките с международната общност, заяви съветът.

Съветът заяви, че Израел е продължил атаките си в Газа и Ливан, без да е изпълнил ангажиментите и задълженията си по отношение на установяването на мир.

В него се казва още, че войната между САЩ, Израел и Иран се е превърнала в "порочен кръг", предизвиквайки уязвимости в целия регион, и се призовава страните да се върнат към преговорите.

Съветът настоятелно призова страните да прекратят конфликта, чиито глобални последици, според него, стават все по-тежки.

Съветът беше информиран и за усилията в страната и чужбина срещу заплахите за националното единство, териториалната цялост и сигурността на Турция, особено от страна на ПКК/КЦК-ПИД/Отрядите за народна защита (YPG), терористичната организация Фетулла (FETO) и терористичната групировка ИДИЛ (ДАЕШ).

Съветът оцени стъпките, предприети за постигане на целите за "Турция без терор" и "Регион без терор", заявявайки, че усилията за гарантиране на сигурността на Турция, нейния народ и съседните страни ще продължат решително.

Що се отнася до Ирак, съветът подчерта критичното значение на мира и стабилността в страната за по-широкия регион.

Той приветства усилията на Багдад за укрепване на държавния суверенитет в цялата страна и потвърди решимостта на Турция да развива стратегическото сътрудничество с Ирак.

Съветът обсъди и последните развития във войната между Русия и Украйна, както и регионалните и глобалните последици от атаките, насочени към гражданска инфраструктура и навигационни пътища.

Той призова страните да проявят сдържаност и да се споразумеят за прекратяване на огъня на фона на признаци на неконтролирана ескалация и разпространение на конфликта.

Относно Йемен съветът заяви, че нарастващото напрежение е увеличило рисковете за сигурността в региона, особено за съседните страни.

Той подчерта спешната необходимост от възстановяване на спокойствието, което според него е важно и за глобалната стабилност.

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