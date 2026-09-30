Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Дори родината обърна гръб на Джани Инфантино

Дори родината обърна гръб на Джани Инфантино
БТА

Президентът на ФИФА губи все повече подкрепа

Джани Инфантино получи нов сериозен удар в опита си да спечели нов мандат като президент на ФИФА. Футболната асоциация на Швейцария официално оттегли подкрепата си към него, след като само преди няколко месеца беше застанала зад кандидатурата му.

Решението е взето от Централния комитет на Швейцарската футболна асоциация на заседание на 25 септември, но беше обявено официално в сряда. През юни организацията беше дала подкрепата си за кандидатурата на Инфантино за нов мандат начело на световния футбол.

Швейцарската федерация мотивира промяната с „цялостна преоценка“ на случилото се във ФИФА през последните месеци. От централата посочват въпроси, свързани с управлението, прозрачността, отчетността и процесите на вземане на решения.

Инфантино е роден в швейцарския град Бриг, а страната е и дом на централата на ФИФА. До август Швейцария дори беше сред федерациите, които все още не бяха оттеглили подкрепата си, докато редица други европейски футболни централи вече бяха направили тази крачка.

Още по темата

УЕФА скочи на Инфантино: Царят е гол

УЕФА скочи на Инфантино: Царят е гол

Германският футбол обяви война на „системата Инфантино“

Германският футбол обяви война на „системата Инфантино“

Франция оттегля подкрепата си за Джани Инфантино

Франция оттегля подкрепата си за Джани Инфантино

Мишел Платини поиска оставката на Инфантино: Той не спазва правилата на футбола

Мишел Платини поиска оставката на Инфантино: Той не спазва правилата на футбола

Саудитска Арабия подкрепи Инфантино

Саудитска Арабия подкрепи Инфантино

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 30.09.2026 година

Най-важното от спорта на 30.09.2026 година

Балкан Ботевград загуби в дебюта си на Еврокъп

Балкан Ботевград загуби в дебюта си на Еврокъп

Кристиано Роналдо напусна лагера на Португалия със скандал

Кристиано Роналдо напусна лагера на Португалия със скандал

Бягане на 1000 метра ще подгрее Софийския маратон

Бягане на 1000 метра ще подгрее Софийския маратон

България U21 загуби шансове за класиране на европейско първенство

България U21 загуби шансове за класиране на европейско първенство

Водещи

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новината променя картата, но не и целта

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новината променя картата, но не и целта

  • Преди 1 час
Мартин и Николета продължават напред в "Игри на волята" след драматичен обрат

Мартин и Николета продължават напред в "Игри на волята" след драматичен обрат

  • Преди 1 час
Еди Рама: Албания ще започне да затваря преговорните глави с ЕС до края на годината

Еди Рама: Албания ще започне да затваря преговорните глави с ЕС до края на годината

  • Преди 1 час
Google срещу Брюксел: битка за данните от търсачката и достъпа на OpenAI

Google срещу Брюксел: битка за данните от търсачката и достъпа на OpenAI

  • Преди 1 час
Дори родината обърна гръб на Джани Инфантино

Дори родината обърна гръб на Джани Инфантино

  • Преди 1 час
Най-важното от света на 30.09.2026-та г.

Най-важното от света на 30.09.2026-та г.

  • Преди 2 часа
Конституционният съд на Босна забранява на Република Сръбска да харчи държавни пари за лобиране

Конституционният съд на Босна забранява на Република Сръбска да харчи държавни пари за лобиране

  • Преди 2 часа
Кой е Славчо Магеров - задържаният от МВР за убийството на Илиян Филипов

Кой е Славчо Магеров - задържаният от МВР за убийството на Илиян Филипов

  • Преди 2 часа
Най-важното от спорта на 30.09.2026 година

Най-важното от спорта на 30.09.2026 година

  • Преди 2 часа
Тръмп обяви края на американската мисия в Ирак за „победа за САЩ“

Тръмп обяви края на американската мисия в Ирак за „победа за САЩ“

  • Преди 2 часа
Ботьо Ботев: Единственият изстрел поставя въпроси около версията за поръчково убийство на Илиян Филипов

Ботьо Ботев: Единственият изстрел поставя въпроси около версията за поръчково убийство на Илиян Филипов

  • Преди 2 часа
Съветът за национална сигурност на Турция призовава за "конкретни стъпки" срещу Израел

Съветът за национална сигурност на Турция призовава за "конкретни стъпки" срещу Израел

  • Преди 2 часа
Балкан Ботевград загуби в дебюта си на Еврокъп

Балкан Ботевград загуби в дебюта си на Еврокъп

  • Преди 2 часа
Най-важното от България на 30.09.2026 г.

Най-важното от България на 30.09.2026 г.

  • Преди 2 часа
Петър Стоянов се срещна с Челси Клинтън 27 години след визитата на Бил Клинтън у нас

Петър Стоянов се срещна с Челси Клинтън 27 години след визитата на Бил Клинтън у нас

  • Преди 2 часа