Дори родината обърна гръб на Джани Инфантино

Джани Инфантино получи нов сериозен удар в опита си да спечели нов мандат като президент на ФИФА. Футболната асоциация на Швейцария официално оттегли подкрепата си към него, след като само преди няколко месеца беше застанала зад кандидатурата му.

Решението е взето от Централния комитет на Швейцарската футболна асоциация на заседание на 25 септември, но беше обявено официално в сряда. През юни организацията беше дала подкрепата си за кандидатурата на Инфантино за нов мандат начело на световния футбол.

Швейцарската федерация мотивира промяната с „цялостна преоценка“ на случилото се във ФИФА през последните месеци. От централата посочват въпроси, свързани с управлението, прозрачността, отчетността и процесите на вземане на решения.

Инфантино е роден в швейцарския град Бриг, а страната е и дом на централата на ФИФА. До август Швейцария дори беше сред федерациите, които все още не бяха оттеглили подкрепата си, докато редица други европейски футболни централи вече бяха направили тази крачка.