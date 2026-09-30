Най-важното от света на 30.09.2026-та г.

Американските сили се изтеглят от базите в Ирак, тъй като днешният ден бе определен за крайния срок на техния престой в страната. Изтеглянето, празнувано като победа от Техеран и неговите съюзници, беше договорено през 2024 г. при президента Джо Байдън и се осъществява от администрацията на Доналд Тръмп, въпреки че тя води война срещу Иран. Това се случва 23 години след като сили, предвождани от САЩ, свалиха Саддам Хюсеин, което впоследствие отприщи сътресения и хаос, кулминирали с възхода на "Ислямска държава".

Скандал в пилотската кабина превърна редовен полет на емирската авиокомпания flydubai в криза по сигурността. Самолет, изпълняващ полет FZ1073 от Дубай до Тел Авив с над 100 израелски граждани на борда, беше принуден спешно да кацне в Саудитска Арабия днес сутринта. Причината за това обаче не се е оказала отвличане, за което се подозираше в началото, а физическа разправа по време на полета между командира и втория пилот на самолета. Сигналът за терористична заплаха веднага задейства протоколите за национална сигурност в Израел. Военновъздушните сили на Израел вдигнаха изтребители по тревога, въздушното пространство на страната беше временно блокирано, а премиерът Бенямин Нетаняху свика извънредно заседание с ръководството на отбраната.

Иранският външен министър Абас Арагчи е получил обратна връзка от САЩ чрез катарски посредници в Доха относно седемдневен план, целящ изграждане на доверие между Вашингтон и Техеран. Основна пречка пред преговорите е последователността на взаимните отстъпки, които Вашингтон и Техеран трябва да направят.

Русия предупреди НАТО, че е готова да прибегне до ядрено оръжие, ако страните от Алианса предприемат опит да изолират Калининградска област от останалата част на страната. В документа Русия обвинява Алианса, че следва "опасен и безразсъден курс", който създава висок риск от избухването на пряк въоръжен конфликт.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че няма непосредствена заплаха за територията на алианса, добавяйки, че не приема сериозно ядрените заплахи на Русия, защото Москва никога не би могла да спечели конфронтация с НАТО. "Подготвили сме се за това, планирали сме го и това важи за целия НАТО", каза Рюте. "Ще защитим всеки сантиметър от територията на НАТО. Тази заплаха не е налице и ако нещо се случи, ние сме готови да ѝ противодействаме."

Премиерът Анди Бърнам загатна, че завръщането на Обединеното кралство в Европейския съюз е сред възможностите, които правителството може да разгледа, за да преформатира дългосрочните си отношения с Европа. Министър-председателят заяви, че настоящото споразумение за Брекзит е донесло "повече вреда, отколкото полза", и изрази желание да проучи "какво е осъществимо", за да се поправят връзките с блока.