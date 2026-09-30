Бърнам: Иран е замесен в инцидента с американската военна база

Британското правителство смята, че Иран може да е свързан с инцидента във военновъздушната база RAF Fairford, при който бяха арестувани петима мъже. Това заяви премиерът Анди Бърнам пред BBC, като уточни, че има „сериозни индикации“ за иранско участие.

Бърнам не разкри подробности за данните, на които се основава оценката. Иран категорично отрича да има каквато и да било роля в случая.

Петимата заподозрени бяха задържани в неделя сутринта, след като полицията получила сигнал за три подозрителни превозни средства в Уелфорд – населено място в непосредствена близост до базата. Всички са британски граждани на възраст между 23 и 25 години.

След арестите петимата са били освободени под гаранция. Полицията определи решението като част от разследващата си стратегия. По думите на Бърнам обаче заподозрените са поставени при „най-строгите възможни условия“ и случаят се наблюдава внимателно от властите.

Решението за освобождаването им предизвика реакция от президента на САЩ Доналд Тръмп. Той заяви, че би предпочел заподозрените да не бъдат пускани под гаранция и изрази изненада от решението на британските власти.

Бърнам отхвърли внушението, че освобождаването означава, че мъжете са оставени без контрол. Той подчерта, че към тях са наложени строги ограничения и че британските служби следят случая.

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио също заяви, че при инцидента „очевидно“ има чуждестранно участие. Той посочи, че Иран е сред държавите, които са отправяли заплахи срещу американски интереси по света.

Британският премиер каза, че Лондон поддържа постоянен контакт с американските власти и обменя информация по случая. Той подчерта, че разследването продължава и е сложно, като британските служби работят съвместно със своите американски партньори.

При претърсването на превозните средства на заподозрените е открито количество бензин, но полицията не е намерила взривни устройства. Един от петимата мъже сам е подал сигнал на телефон 999, преди групата да бъде задържана.

Претърсванията на домовете им вече са приключили. Четирима от мъжете живеят в Уестминстър, а петият – в Камдън.

RAF Fairford от години се използва като предна оперативна база от американските военновъздушни сили. През последните месеци оттам са излитали американски бомбардировачи за операции в Близкия изток.

Британското правителство разреши използването на базата от САЩ за операции, определяни от Вашингтон като отбранителни удари срещу Иран.

През юли Иран предупреди, че всяка база, използвана за атаки срещу иранска територия, може да бъде разглеждана като легитимна военна цел.

Иранското посолство в Лондон обаче отхвърли категорично твърденията за участие в инцидента и определи спекулациите като „неоснователни и злонамерени“.

Разследването продължава, а британските власти заявяват, че ще предоставят допълнителна информация, когато това стане възможно.