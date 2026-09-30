Полша въвежда нови правила за реакция при заплахи във въздушното пространство

Полша ще въведе от началото на октомври нови правила за действие при заплахи във въздушното ѝ пространство, заяви полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш на пресконференция днес, цитиран от Ройтерс.

Той посочи, че новите правила, които премахват сегашното изискване пилотите да констатират по визуален път евентуална въздушната заплаха, преди да предприемат действия срещу нея, имат за цел да ускорят процеса на вземане на решения.

Мярката е в отговор на нарастващия според полското правителство риск от нарушения на въздушното пространство в контекста на войната на Русия срещу Украйна, както и на потенциални хибридни атаки.

Заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик заяви тази седмица, че изискването за визуално потвърждаване на потенциалните заплахи ще бъде заменено с „положително потвърждение“, което може да включва например засичане с радар, навлизане на обект в забранена за полети зона или информация от украинската страна.

Кошиняк-Камиш заяви, че за въвеждането на новите правила не са необходими законодателни промени.

„В разговорите с военнослужещите, които работят в областта на противовъздушната и противоракетната отбрана и обслужват наземни системи, както и със самите пилоти, бе от ключово значение да се постигнат яснота и точност по отношение на действията и тълкуването на правилата, съобразени с времето, в което живеем днес“, заяви Кошиняк-Камиш.