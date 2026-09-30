Новини
Търси
Подкаст
Свят

Полша въвежда нови правила за реакция при заплахи във въздушното пространство

Полша въвежда нови правила за реакция при заплахи във въздушното пространство
АР/БТА

Това заяви полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш

Полша ще въведе от началото на октомври нови правила за действие при заплахи във въздушното ѝ пространство, заяви полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш на пресконференция днес, цитиран от Ройтерс.

Той посочи, че новите правила, които премахват сегашното изискване пилотите да констатират по визуален път евентуална въздушната заплаха, преди да предприемат действия срещу нея, имат за цел да ускорят процеса на вземане на решения.

Мярката е в отговор на нарастващия според полското правителство риск от нарушения на въздушното пространство в контекста на войната на Русия срещу Украйна, както и на потенциални хибридни атаки.

Заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик заяви тази седмица, че изискването за визуално потвърждаване на потенциалните заплахи ще бъде заменено с „положително потвърждение“, което може да включва например засичане с радар, навлизане на обект в забранена за полети зона или информация от украинската страна.

Кошиняк-Камиш заяви, че за въвеждането на новите правила не са необходими законодателни промени.

„В разговорите с военнослужещите, които работят в областта на противовъздушната и противоракетната отбрана и обслужват наземни системи, както и със самите пилоти, бе от ключово значение да се постигнат яснота и точност по отношение на действията и тълкуването на правилата, съобразени с времето, в което живеем днес“, заяви Кошиняк-Камиш.

Още по темата

Швеция отново предоставя изтребители на мисията на НАТО в Полша

Швеция отново предоставя изтребители на мисията на НАТО в Полша

Туск: Руските атаки край границата с Полша станаха постоянни

Туск: Руските атаки край границата с Полша станаха постоянни

Полша вдигна изтребители заради руските удари по Украйна

Полша вдигна изтребители заради руските удари по Украйна

Руски дрон удари влака Киев–Варшава на 2 км от полската граница

Руски дрон удари влака Киев–Варшава на 2 км от полската граница

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

ЕС подкрепя модернизацията на учебните центрове на въоръжените сили на Украйна

ЕС подкрепя модернизацията на учебните центрове на въоръжените сили на Украйна

„Дългата пола е знак за вярност“: италиански министър предизвика сексистки скандал

„Дългата пола е знак за вярност“: италиански министър предизвика сексистки скандал

Бърнам: Иран е замесен в инцидента с американската военна база

Бърнам: Иран е замесен в инцидента с американската военна база

"Ройтерс": Защо Калининград може да се превърне в гореща точка между Русия и НАТО

"Ройтерс": Защо Калининград може да се превърне в гореща точка между Русия и НАТО

Великобритания: Китай използва академични изследвания за шпионаж на технологии

Великобритания: Китай използва академични изследвания за шпионаж на технологии

Водещи

Най-важното от България на 30.09.2026 г.

Най-важното от България на 30.09.2026 г.

  • Преди 9 минути
Петър Стоянов се срещна с Челси Клинтън 27 години след визитата на Бил Клинтън у нас

Петър Стоянов се срещна с Челси Клинтън 27 години след визитата на Бил Клинтън у нас

  • Преди 11 минути
ЕС подкрепя модернизацията на учебните центрове на въоръжените сили на Украйна

ЕС подкрепя модернизацията на учебните центрове на въоръжените сили на Украйна

  • Преди 21 минути
Кристиано Роналдо напусна лагера на Португалия със скандал

Кристиано Роналдо напусна лагера на Португалия със скандал

  • Преди 23 минути
„Дългата пола е знак за вярност“: италиански министър предизвика сексистки скандал

„Дългата пола е знак за вярност“: италиански министър предизвика сексистки скандал

  • Преди 26 минути
Чарли Шийн се завръща в телевизията заедно с баща си Мартин Шийн

Чарли Шийн се завръща в телевизията заедно с баща си Мартин Шийн

  • Преди 32 минути
Учени възстановиха лицето на мъж, живял в Китай преди 8000 години

Учени възстановиха лицето на мъж, живял в Китай преди 8000 години

  • Преди 36 минути
Запасите от дизел за спешни случаи в ЕС са главно в Германия и Франция

Запасите от дизел за спешни случаи в ЕС са главно в Германия и Франция

  • Преди 39 минути
Бягане на 1000 метра ще подгрее Софийския маратон

Бягане на 1000 метра ще подгрее Софийския маратон

Слави Трифонов към Радев: Демерджиев ви нанася повече вреди, отколкото ползи

Слави Трифонов към Радев: Демерджиев ви нанася повече вреди, отколкото ползи

  • Преди 46 минути
Албания с нова жилищна програма за млади семейства от 2027 г.

Албания с нова жилищна програма за млади семейства от 2027 г.

  • Преди 54 минути
САЩ удължиха лиценза на сръбската НИС до 30 октомври

САЩ удължиха лиценза на сръбската НИС до 30 октомври

  • Преди 58 минути
България U21 загуби шансове за класиране на европейско първенство

България U21 загуби шансове за класиране на европейско първенство

  • Преди 1 час
Бял мрамор и царски символ: Как изглежда саркофагът на Самуил

Бял мрамор и царски символ: Как изглежда саркофагът на Самуил

  • Преди 1 час
Възстановиха движението през Прохода на Републиката след тежката катастрофа

Възстановиха движението през Прохода на Републиката след тежката катастрофа

  • Преди 1 час