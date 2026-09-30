Телефоните ще издадат тревожен сигнал на 1 октомври заради тест на BG-ALERT

На 1 октомври 2026 г. ще бъде проведен национален тест на системата BG-ALERT на територията на цялата страна.

В периода от 11:00 до 11:30 часа гражданите ще получат тестово съобщение и звуков сигнал за тревога на мобилните си устройства.

От Областна администрация - Ямбол призовават хората да запазят спокойствие и да не предприемат действия в отговор на сигнала.

Тестът е част от националната проверка на системата за ранно предупреждение и оповестяване и има за цел да провери нейното функциониране и готовност.

От институциите подчертават, че съобщението няма да бъде свързано с реална опасност или извънредна ситуация.