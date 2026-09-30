Босилеград сред петте общини с най-ниска прозрачност в Сърбия

Община Босилеград е сред петте местни самоуправления с най-ниска оценка за прозрачност в Сърбия. Това показва изследване на неправителствената организация „Транспарентност Сърбия“ за 2026 г.

Босилеград получава 33 от максималните 100 точки при средна оценка от 52 точки за страната. Същият резултат има и община Лучани, докато по-ниски оценки са отчетени в Алибунар, Буяновац и Прешево.

Три от петте общини с най-слаби резултати се намират в южната част на Сърбия.

Проучването обхваща 145 общини и 25 градски общини. Оценяват се публичността на решенията на местната власт, достъпът до бюджетна информация, провеждането на обществени обсъждания, прозрачността при обществените поръчки и предоставянето на информация на гражданите.

При изготвянето на оценките са използвани данни от официалните сайтове на общините, административни документи, отговори на заявления за достъп до обществена информация, както и проверки на място.

Сред най-високо оценените са Нови Пазар и Велико Градище с по 97 точки, следвани от Тутин с 90 точки. В горната част на изследването са още Канижа, Крагуевац, Лесковац и Пирот.

Средната оценка за прозрачност на местните власти в Сърбия остава 52 точки за четвърта поредна година. Според програмния директор на „Транспарентност Сърбия“ Неманя Ненадич това показва необходимостта от устойчиви правила, които да гарантират публичността на местното управление.

Ненадич подчертава също значението на ясните задължения за местните власти и ефективното прилагане на санкциите при нарушения.

Изследването отчита и подобрение в една конкретна област – за първи път всички наблюдавани общини и градове са публикували бюджетите си на официалните си интернет страници.

От „Транспарентност Сърбия“ уточняват, че индексът измерва степента на прозрачност, а не пряко наличието на корупция. Ниската оценка не е доказателство за корупционни практики, но показва ограничена публичност и необходимост от по-голяма откритост и обществен контрол.