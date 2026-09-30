"Ройтерс": Защо Калининград може да се превърне в гореща точка между Русия и НАТО

Това е силно милитаризиран ексклав - отделен от основната маса руска територия, който е вклинен между членовете на НАТО Полша и Литва и граничи с Балтийско море. Има население от около 1 милион души и е малко по-голям по площ от американския щат Кънектикът.

Как се стана руски?

Калининград, бившият германски град Кьонигсберг и столица на Източна Прусия, става част от Съветския съюз, след като Червената армия го превзема през април 1945 г., а съюзници си разделят Източна Прусия в края на Втората световна война.

Какво го прави стратегически важен?

Това предоставя на Русия платформа за противовъздушна отбрана, ракетни и военноморски сили, които могат да проектират мощ дълбоко в Северна и Централна Европа. В същото време това е потенциално уязвима точка на натиск за Москва поради затвореното си местоположение между две държави от НАТО и трудността при поддържането на снабдителни линии или подсилването им в случай на война.

Какво доведе до последния скок на напрежението?

Тези показатели непрекъснато се увеличават след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г., което накара НАТО да предприеме решителни действия за укрепване на източния си фланг. Алиансът се разшири в региона, като Финландия и Швеция се присъединиха съответно през 2023 г. и 2024 г.

Русия възприема нарастваща западна заплаха за Калининград. През май 2026 г. тя остро определи забележките на външния министър на Литва като "граничещи с лудост", след като той заяви, че НАТО трябва да покаже на Москва, че е способна да "проникне в малката крепост, която са построили в Калининград" и да унищожи руската противовъздушна отбрана и ракетни бази там.

Западен военен източник съобщи пред Ройтерс, че десетки самолети от страни членки на НАТО са участвали в необявена операция във въздушното пространство около Калининград в средата на август, демонстрирайки способността си да прекъснат радио и радарните връзки на ексклава, както и противовъздушната му отбрана в случай на конфликт с Русия.

В публикации в социалните медии руските посолства в Европа подчертаха това, което Москва вижда като заплаха за военните движения на НАТО в Балтика, както и ястребовата реторика относно Калининград от страна на политиците и медиите.

НАТО заявява, че е увеличило присъствието си в Балтийско море, отчасти в отговор на опасения относно заплахи за критична подводна енергийна и комуникационна инфраструктура. В отговор на руското предупреждение НАТО призова Москва да спре "все по-безразсъдното си поведение" и "безотговорната си ядрена реторика".

От какво се опасяват експертите, че може да предизвика криза?

Европейските държави вървят по тънка линия от 2022 г. насам - подкрепяйки Украйна с оръжия, разузнавателна информация и санкции срещу Русия, като същевременно се въздържат от това да се включат в конфликта, въпреки че Москва заяви тази седмица, че вече "водят война" срещу нея.

Анализатори по сигурността казват, че всяка грешна преценка може да доведе до пряка военна конфронтация, а Калининград, поради местоположението си, би бил потенциална гореща точка.

Сред възможните причини за това биха могли да бъдат инциденти с дронове, нарушаване на критична инфраструктура, разполагане на големи нови ракети или всичко, което Москва възприема като опит на НАТО да наложи блокада на ексклава.

Източник: Ройтерс