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"Ройтерс": Защо Калининград може да се превърне в гореща точка между Русия и НАТО

"Ройтерс": Защо Калининград може да се превърне в гореща точка между Русия и НАТО
Снимка: AP/БТА

Калининград е силно милитаризиран руски ексклав между Полша и Литва, който може да се превърне в ключова точка на напрежение при евентуален конфликт между Москва и НАТО

 

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