Русия предупреди НАТО, че може да използва ядрено оръжие при опит за изолиране на Калининград

Русия предупреди НАТО, че е готова да прибегне до ядрено оръжие, ако страните от Алианса предприемат опит да изолират Калининградска област от останалата част на страната. Това става ясно от неофициален дипломатически документ, изпратен от Москва до НАТО и видян от Reuters.

В документа Русия обвинява Алианса, че следва „опасен и безразсъден курс“, който създава висок риск от избухването на пряк въоръжен конфликт.

Москва предупреждава, че при подобен сценарий още в началото на евентуален конфликт могат да бъдат нанесени удари по центрове за вземане на решения в държави членки на НАТО.

„Русия ще бъде готова да използва целия арсенал от сили и средства, с които разполага, включително ядрено оръжие, за да защити своята територия, ако страните от НАТО предприемат опит за изолиране на Калининградска област от останалата част на страната“, се посочва в документа.

Текстът е определен като „non-paper“ – неофициален дипломатически документ, който се използва за представяне на позиции, без да има характер на формално споразумение или официална нота.

Предупреждението идва на фона на рязко повишаване на напрежението в Балтийския регион. През последните дни руски посолства в най-малко три европейски държави обвиниха НАТО, че допълнително изостря ситуацията чрез военни учения и сценарии, свързани с Калининград.

Москва отхвърля обвиненията на западни държави, че представлява заплаха за Европа, и заявява, че няма намерение да атакува страни от НАТО. В същото време руската страна предупреждава, че евентуална агресия срещу Калининград ще получи възможно най-твърд отговор.

Калининградска област е силно милитаризиран руски анклав на Балтийско море, разположен между Полша и Литва – две държави членки на НАТО.

НАТО осъди ядрената реторика на Москва

Говорителят на НАТО Алисън Харт потвърди, че Алиансът е получил документа от Русия и вече е изпратил отговор.

От НАТО подчертават, че организацията има отбранителен характер и нито една от нейните дейности или военни учения не представлява заплаха за руска територия.

„Категорично осъждаме заплахата за използване на сила, включително всяка безотговорна ядрена реторика“, заяви Харт.

Високопоставен европейски представител в сферата на отбраната определи предупреждението като сериозно и заяви пред Reuters, че за първи път след Студената война Русия отправя подобна заплаха към западните съюзници.

Дипломат от НАТО от своя страна определи руското послание като пореден опит за сплашване на европейските държави и подчерта, че Алиансът няма да се откаже от подкрепата си за Украйна.