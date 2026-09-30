Проф. Даниел Вълчев пред Таралеж: Печеливш от това, че не участвам в изборите, съм аз

Образованието у нас от години има проблема, че не е практически насочено, а се фокусира върху това да се научава информация, липсва критично мислене...

Такава теза разви в студиото на ТАРАЛЕЖ деканът на юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" проф. Даниел Вълчев - бивш вицепремиер и министър на образованието.

"Резултатите на България в изследванията на PISA традиционно не са много добри като тази година са особено не добри, да се изразя меко. Проблемът е, че българската образователна система традиционно е насочена към научаване на това, което се преподава. PISA е изследване на това ти да приложиш, това което си научил към житейска ситуация", заяви той пред Лора Карамфилова.

Според професора няма конкретна вина за тези резултати, но даде пример с това, че през последните години се сваля материал към по-малките класове, обемите информация се увеличават и усложняват.

Фокусът, според него, трябва да бъде поставен върху това учителите да научат учениците да имат критично мислене и да анализират информацията.

Изборите за президент

Професор Вълчев наблюдава през последните години по-голяма ангажираност на младите хора с публичния и обществен живот.

"В периода 2010-2020 г. младите бяха апатични"

Според него големият проблем в тази предизборна кампания за президент е липсата на дебат, изразяване на позиции по различни теми от водещите претенденти.

"Не бих казал, че няма за кого да гласуваме, големият проблем с политиката е различен и той е, че голяма част от хората, които имат и капацитета и възможностите и биха се справили с това, на тях не им се занимава с това. Честно да ви кажа и на мен не ми се занимава, аз съм поемал различни функции без да съм бил много ентусиазиран. Защото в съвременните общества публичният живот не е стихиен. Все повече малки политически групи, подпомагани от малки експертни групи правят нещо като реклама. Въздействието върху такъв тип поведение върху публиката се оказва печелившо. Големият проблем на президентските избори е, че няма дебат.", коментира проф. Вълчев.

Между първите трима, четирима кандидати кой какво твърди и по кой въпрос, риторично попита той.

"Никой нищо не твърди. Разчитат на политически маркетинг"

На въпрос кой печели и кой губи от това, че той самият не е кандидат за президент, проф. Вълчев отговори така:

"Най-големият печеливш е жена ми. Всъщност и аз самият печеля от това"

Той заяви, че на много качествени хора, които има какво да направят "не им се занимава с политика" и призна, че и при него това е валидно, но от време на време "го засърбяват ръцете".

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