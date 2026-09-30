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Криминалният журналист Стефан Миланов: Зад убийството на Илиян Филипов стоят големи интереси

Криминалният журналист Стефан Миланов: Зад убийството на Илиян Филипов стоят големи интереси
БТА

Журналистът е на мнение, че начинът на извършване на разстрела носи абсолютно професионален почерк

Криминалният журналист Стефан Миланов коментира пред Нова Нюз, че все още е твърде рано да се посочи конкретен мотив за убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив.

"Разследващите на терен тепърва подреждат целия пъзел около престъплението. При подобно тежко деяние трябва да се подхожда изключително внимателно към всякакви предположения".

Журналистът е на мнение, че начинът на извършване на разстрела носи абсолютно професионален почерк.

Той допълни, че хора от такъв калибър обикновено не биват убивани заради пиянска или битова свада, а причините обикновено се крият в мащабни интереси. Миланов отбеляза като добра новина факта, че този тип показни екзекуции вече са сравнително редки на фона на това, което обществото помни от миналите десетилетия.

В своя анализ журналистът припомни и хронологията в развитието на бизнеса на убития предприемач.

Миланов разказа, че историята на Филипов започва със сравнително малка дейност и производство на снаксове в гараж, но след покупката на първия камион дейността бързо се преориентира към транспорта. Постепенно неговата компания се превръща в най-голямата фирма за товарни превози на Балканите, възползвайки се от отслабването на държавния сектор в този бранш.

Стефан Миланов коментира, че бързото изстрелване на един бизнес в космически височини неизбежно създава силни врагове, тъй като на тези нива икономическите интереси са силно преплетени.

По отношение на разследването Миланов посочи, че е напълно логично органите на реда да потърсят за разпит абсолютно всички лица, с които убитият е имал публични конфликти или сблъсъци през годините. Той обаче направи изричното уточнение, че това е стандартна полицейска практика и не означава автоматично, че някой от тези минали спорове е пряка причина за покушението.

Журналистът обърна внимание и на връзката между едрия бизнес и собствеността върху българските футболни клубове. Миланов обясни, че през годините много влиятелни фигури са поемали издръжката на родни отбори под натиск или по настояване на политическата власт.

Илиян Филипов е убит при стрелба тази нощ. От полицията съобщиха, че около 1 ч е получен сигнал за прострелян мъж на територията на пловдивски квартал. На място е констатирана смъртта му, започнати са действия за разследване на тежкото криминално престъпление. Работят екипи от ОДМВР-Пловдив и ГДНП.

По непотвърдена информация е убит с изстрел в главата.

Всички изходи на Пловдив са блокирани от малките часове на деня. 

Илиян Филипов управляваше една от най-големите български компании в транспортния сектор, създадена през 2000 година, която впоследствие разшири дейността си в сферата на железопътните карго и пътнически превози, както и в мащабното строителство в Пловдив и София. В спортните среди той бе известен като основна фигура около Ботев Пловдив и довършването на стадион Христо Ботев.

През годините бизнесът му е бил съпътстван от множество публични конфликти, съдебни дела с други предприемачи, протести на транспортния бранш и подавани от него сигнали до МВР и държавните институции. Само три дни преди убийството Филипов е присъствал на обществено събитие по откриване на обновен обект в града.

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