Криминалният журналист Стефан Миланов: Зад убийството на Илиян Филипов стоят големи интереси

"Разследващите на терен тепърва подреждат целия пъзел около престъплението. При подобно тежко деяние трябва да се подхожда изключително внимателно към всякакви предположения".

Журналистът е на мнение, че начинът на извършване на разстрела носи абсолютно професионален почерк.

Той допълни, че хора от такъв калибър обикновено не биват убивани заради пиянска или битова свада, а причините обикновено се крият в мащабни интереси. Миланов отбеляза като добра новина факта, че този тип показни екзекуции вече са сравнително редки на фона на това, което обществото помни от миналите десетилетия.

В своя анализ журналистът припомни и хронологията в развитието на бизнеса на убития предприемач.

Миланов разказа, че историята на Филипов започва със сравнително малка дейност и производство на снаксове в гараж, но след покупката на първия камион дейността бързо се преориентира към транспорта. Постепенно неговата компания се превръща в най-голямата фирма за товарни превози на Балканите, възползвайки се от отслабването на държавния сектор в този бранш.

Стефан Миланов коментира, че бързото изстрелване на един бизнес в космически височини неизбежно създава силни врагове, тъй като на тези нива икономическите интереси са силно преплетени.

По отношение на разследването Миланов посочи, че е напълно логично органите на реда да потърсят за разпит абсолютно всички лица, с които убитият е имал публични конфликти или сблъсъци през годините. Той обаче направи изричното уточнение, че това е стандартна полицейска практика и не означава автоматично, че някой от тези минали спорове е пряка причина за покушението.