Колко струва ролката хартия в машината за гласуване?
Прогнозното количество на хартиените бюлетини е 13 300 000 броя
Увеличават се разходите за президентските избори на 25 октомври, изчислява вестник "Сега". След като от Централната избирателна комисия (ЦИК) одобриха обществената поръчка за производството на хартиените бюлетини, както и за ролките със специализирана хартия, от които машините ще отпечатват контролните разписки при гласуване. Това ще добави към сметката за изборите общо над 2.8 млн. евро. Изпълнителят е ясен отсега – печатницата на БНБ.
Ролките с хартия за машинното гласуване излизат по 7.20 евро бройката, изчисляват от "Сега".
С последните промени в Изборния кодекс машините бяха върнати като основен метод за гласуване. На 25 октомври в 9311 секции в страната ще се гласува чрез устройства. Но все пак са нужни хартиени бюлетини – за част от секциите, като например тези с по-малко от 300 избиратели, както и за да продължи гласуването, ако устройствата се повредят. Освен това машините трябва да отпечатват разписки с гласовете на избирателите, които избирателните комисии ще събират и броят след края на изборния ден.
В кодекса директно е записано, че печатницата на БНБ е отговорна за отпечатването на бюлетините, както и за осигуряването на ролки с хартия за машините (макар че може да превъзлага на други печатници част от работата – бел.а.). Изискванията са описани в решението на ЦИК за обществената поръчка.
Прогнозното количество на хартиените бюлетини е 13 300 000 броя, като тук влиза и евентуалният втори тур на вота, за който са предвидени 6 650 000 броя. Те ще струват 1 862 000 евро без ДДС (0.14 цента за един брой – бел.а.) или 2 234 400 евро с данъка. За хартията за машините - 70 000 броя ролки, са заделени 504 000 евро без ДДС (7.20 евро за една ролка – бел.а.) или 604 800 евро с данъка.
Наскоро ЦИК определи колко ще похарчи за самите машини, които се нуждаят от ремонт, диагностика, смяна на софтуера, логистика, поддръжка, транспорт и т.н. - 14 945 444.28 евро с ДДС. Първоначално предвидената сума беше надхвърлена с близо 4.7 млн. евро с данъка.
Сумите за машините и хартията не влизат в план сметката за изборите на правителството на Румен Радев, публикувана в края на август, където разходите за вота се изчисляваха на почти 117 млн. евро, включително за втория тур, както се вижда от постановлението на Министерския съвет.
Гласуване в чужбина
Във вторник изтече срокът за подаване на заявления за гласуване извън страната. По данни на ЦИК до обяд 35 131 български граждани са подали такива заявления. Най-много са подадени в Турция – 12 210, следвана от Обединеното кралство – 5 203, ФРГ – 3 519, САЩ – 2 507, Испания – 1 919, Нидерландия – 1 036. Общо над 35 000 български граждани са заявили, че ще гласуват извън пределите на страната.