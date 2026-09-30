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Атанас Рибарски може да поеме националния отбор на България

Атанас Рибарски може да поеме националния отбор на България
БТА

Наставникът на юношите до 19 години е избран за наследник на подалия оставка Александър Димитров, твърди „Мач Телеграф“

Атанас Рибарски ще поеме треньорския пост в мъжкия национален отбор на България, съобщава „Мач Телеграф“.

Той трябва да наследи Александър Димитров, който подаде оставка след равенството 0:0 с Естония на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Представянето остави България без победа след първите два кръга в Лигата на нациите.

От началото на октомври 2025 година Рибарски е селекционер на националния отбор до 19 години. Преди това беше част от щаба на Ботев Пловдив.

Специалистът прекара седем години в Берое, където изпълняваше различни функции - директор на академията, помощник-треньор и наставник на отбора до 19 години.

След престоя си в Стара Загора Рибарски премина в ЦСКА 1948. Там започна като асистент, а впоследствие пое първия състав и го изведе до дебютно участие в европейските клубни турнири.

Рибарски познава обстановката и в представителния национален отбор, след като беше анализатор в щаба на Илиан Илиев. Преди да поеме юношите до 19 години той беше старши треньор на Крумовград.

Предстоящото решение трябва да бъде взето в кратки срокове, тъй като България има две поредни гостувания в Лигата на нациите. На 3 октомври „лъвовете“ ще играят срещу Исландия, а три дни по-късно ще се изправят срещу Люксембург.

Към момента Българският футболен съюз не е обявил официално назначението.

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