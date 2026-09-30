Кирил Котев след оставката на Димитров: Два срамни мача за България

Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев отправи остра критика към представянето на националния отбор в първите му два мача от новото издание на Лигата на нациите.

„Лъвовете“ загубиха с 1:2 от Люксембург, а след това завършиха 0:0 срещу Естония в Пловдив. След втория двубой селекционерът Александър Димитров подаде оставка.

„На фона на това, което могат футболистите, това бяха два срамни мача. Може би случилото се е най-резонното нещо“, заяви Котев.

Техническият директор призна, че решението на Димитров е изненадало ръководството на футболната централа. Основната причина е, че никой в БФС не е очаквал толкова слабо начало на турнира.

„Не очаквахме да изиграем такива мачове и не бяхме подготвени за неговото решение. Предстоят срещи, на които ще обсъдим ситуацията, ще вземем мерки и ще решим кой да води отбора занапред“, добави той.

Котев подчерта, че в българския футбол има млади играчи с потенциал, но призна, че представителният тим е далеч от желаното ниво.

„Младежкият национален отбор играе добре, 19-годишните също се представят добре. Значи има потенциал. Ще видим как ще изглеждат нещата с новия треньор, но се надявам играта да се подобри драстично. В момента сме далеч от това да се наречем добър отбор. Няма какво да го крием - мястото, което заемаме, отговаря на представянето ни“, каза Котев.

БФС трябва бързо да определи кой ще води националния отбор в следващите срещи. България пътува в петък за Рейкявик, където ще се изправи срещу Исландия в третия си мач от група С4.

След двубоя „лъвовете“ няма да се прибират в страната, а ще заминат директно за Люксембург за второто си поредно гостуване.

„Не бяхме подготвени за оставката на Александър Димитров. Тепърва ще разговаряме, ще обсъдим ситуацията и ще вземем необходимите мерки“, завърши Кирил Котев.