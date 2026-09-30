Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Кирил Котев след оставката на Димитров: Два срамни мача за България

Кирил Котев след оставката на Димитров: Два срамни мача за България
БТА

Техническият директор на БФС призна, че ръководството не е било подготвено за оттеглянето на селекционера

Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев отправи остра критика към представянето на националния отбор в първите му два мача от новото издание на Лигата на нациите.

„Лъвовете“ загубиха с 1:2 от Люксембург, а след това завършиха 0:0 срещу Естония в Пловдив. След втория двубой селекционерът Александър Димитров подаде оставка.

„На фона на това, което могат футболистите, това бяха два срамни мача. Може би случилото се е най-резонното нещо“, заяви Котев.

Техническият директор призна, че решението на Димитров е изненадало ръководството на футболната централа. Основната причина е, че никой в БФС не е очаквал толкова слабо начало на турнира.

„Не очаквахме да изиграем такива мачове и не бяхме подготвени за неговото решение. Предстоят срещи, на които ще обсъдим ситуацията, ще вземем мерки и ще решим кой да води отбора занапред“, добави той.

Котев подчерта, че в българския футбол има млади играчи с потенциал, но призна, че представителният тим е далеч от желаното ниво.

„Младежкият национален отбор играе добре, 19-годишните също се представят добре. Значи има потенциал. Ще видим как ще изглеждат нещата с новия треньор, но се надявам играта да се подобри драстично. В момента сме далеч от това да се наречем добър отбор. Няма какво да го крием - мястото, което заемаме, отговаря на представянето ни“, каза Котев.

БФС трябва бързо да определи кой ще води националния отбор в следващите срещи. България пътува в петък за Рейкявик, където ще се изправи срещу Исландия в третия си мач от група С4.

След двубоя „лъвовете“ няма да се прибират в страната, а ще заминат директно за Люксембург за второто си поредно гостуване.

„Не бяхме подготвени за оставката на Александър Димитров. Тепърва ще разговаряме, ще обсъдим ситуацията и ще вземем необходимите мерки“, завърши Кирил Котев.

Още по темата

Селекционерът на България подаде оставка

Селекционерът на България подаде оставка

България не успя да победи и Естония в Лигата на нациите

България не успя да победи и Естония в Лигата на нациите

Болезнен старт за България: „Лъвовете“ поведоха, но Люксембург обърна

Болезнен старт за България: „Лъвовете“ поведоха, но Люксембург обърна

"Уплашихме се, че ще бием Люксембург" - докъде стигна националният отбор?

"Уплашихме се, че ще бием Люксембург" - докъде стигна националният отбор?

Георги Миланов: Не подхожда на България да пада от Люксембург

Георги Миланов: Не подхожда на България да пада от Люксембург

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

ЦСКА, Лудогорец и Локомотив Пловдив почетоха паметта на Илиян Филипов

ЦСКА, Лудогорец и Локомотив Пловдив почетоха паметта на Илиян Филипов

Атанас Рибарски може да поеме националния отбор на България

Атанас Рибарски може да поеме националния отбор на България

Българският футбол скърби за Илиян Филипов

Българският футбол скърби за Илиян Филипов

Швейцария разгроми Шотландия, победи и за Словения, Албания и Словакия

Швейцария разгроми Шотландия, победи и за Словения, Албания и Словакия

Исландия разгроми Люксембург и оглави групата на България

Исландия разгроми Люксембург и оглави групата на България

Водещи

Криминалният журналист Стефан Миланов: Зад убийството на Илиян Филипов стоят големи интереси

Криминалният журналист Стефан Миланов: Зад убийството на Илиян Филипов стоят големи интереси

ЦСКА, Лудогорец и Локомотив Пловдив почетоха паметта на Илиян Филипов

ЦСКА, Лудогорец и Локомотив Пловдив почетоха паметта на Илиян Филипов

  • Преди 12 минути
ПП настоя за конкретни действия на институциите срещу наркоразпространението сред децата

ПП настоя за конкретни действия на институциите срещу наркоразпространението сред децата

  • Преди 15 минути
Васил Терзиев за Никола Лютов: Раздялата ни е по взаимно съгласие

Васил Терзиев за Никола Лютов: Раздялата ни е по взаимно съгласие

Отлагат изслушването на Демердиев в НС заради убийството на Илиян Филипов

Отлагат изслушването на Демердиев в НС заради убийството на Илиян Филипов

КС потвърди: Парламентът ще избира и освобождава председателя на ДАНС

КС потвърди: Парламентът ще избира и освобождава председателя на ДАНС

  • Преди 24 минути
Колко струва ролката хартия в машината за гласуване?

Колко струва ролката хартия в машината за гласуване?

Преговорите продължават: Иран е получил отговор от САЩ чрез Катар

Преговорите продължават: Иран е получил отговор от САЩ чрез Катар

  • Преди 26 минути
Арестуваха кандидата за президент доц. Георги Димов до Шипка

Арестуваха кандидата за президент доц. Георги Димов до Шипка

  • Преди 30 минути
Видеозапис показва предполагаемия убиец на бизнесмена Илиян Филипов

Видеозапис показва предполагаемия убиец на бизнесмена Илиян Филипов

Атанас Рибарски може да поеме националния отбор на България

Атанас Рибарски може да поеме националния отбор на България

  • Преди 36 минути
Млад мъж запали изоставена сграда във Великотърновско

Млад мъж запали изоставена сграда във Великотърновско

Ройтерс отрази убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив

Ройтерс отрази убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив

  • Преди 43 минути
Емилиян Георгиев става зам.-кмет по строителството, Васил Терзиев следи инвестициите

Емилиян Георгиев става зам.-кмет по строителството, Васил Терзиев следи инвестициите

Правителството с нов заем от 2.250 млрд. евро от външните пазари

Правителството с нов заем от 2.250 млрд. евро от външните пазари